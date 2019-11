Public Interest Registry racheté par Ethos Capital, craintes autour du .org

La structure gérant le domaine de premier niveau .org vient d’être rachetée par un fonds d’investissement. L’opération, annoncée par surprise et sans détails financiers, fait craindre désormais que les tarifs du .org s’envolent.

Le .org est depuis le début (1985) un nom de domaine de premier niveau utilisé par les organismes sans but lucratif, dont le tarif était encore plafonné jusqu’à l’année dernière. Il est géré par Public Interest Registry (PIR), organisme sans but lucratif, lui-même géré par l’Internet Society (ISOC), également sans but lucratif. Depuis bien sûr, le .org est devenu plus universel, puisqu’il peut concrètement être utilisé pour n’importe quel type de site.

Et voilà que PIR vient d’être racheté par Ethos Capital, un fonds d’investissement, une structure dont le but est donc on ne peut plus lucratif. Tout à coup, les structures utilisant le .org – parmi lesquelles Wikipedia, Internet Archive ou, en France, Framasoft – voient émerger une crainte : le spectre d’une hausse sensible de la facture.

« le .org continuera d’être accessible et à un tarif abordable »