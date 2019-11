Orange lance (enfin) son enceinte connectée Djingo, disponible demain dès 99,99 euros

Djingo sera disponible dès demain, à partir de 99,99 euros via une offre de remboursement de 50 euros pour les clients Livebox. C'est donc quasiment deux fois plus cher que le tarif annoncé par Stéphane Richard, avec plusieurs mois de retard.

Après des mois d'attente, Djingo – qui intègre également l'assistant Alexa d'Amazon – est enfin une réalité. L'enceinte connectée a été développée en partenariat avec Deutsche Telekom, qui a lancé sa propre version (baptisée Magenta) il y a déjà deux mois.

Ses mensurations sont de 106 x 102 x 106 mm pour 580 grammes. Elle est compatible Wi-fi 802.11n et Bluetooth 4.2 (AD2P). Elle dispose de deux tweeters, de deux radiateurs passifs pour « améliorer les basses » et affiche une puissance totale maximale de 25 watts. Des sorties audio optique et jack de 3,5 mm sont présentes.

149,99 euros, 50 euros d'ODR

Côté tarif, Orange suit exactement les mêmes traces que son homologue : 149,99 euros prix public. Jusqu'au 7 janvier 2020, l'opérateur propose une offre de remboursement de 50 euros pour « tous les clients détenant une offre Livebox ou Open Up, Play ou Jet », ramenant ainsi le tarif de l'enceinte à 99,99 euros. Djingo sera disponible en ligne et dans 80 boutiques Orange dès demain.

Nous sommes donc bien loin des déclarations de Stéphane Richard qui annonçait en décembre 2018 que « Djingo sera disponible dans toutes les boutiques Orange d'ici le printemps 2019, à partir de 49 euros... pour nos clients ». Il faudra maintenant voir si d'autres promotions seront proposées rapidement.

Orange se présente comme un « opérateur de confiance »

Selon Orange, « Djingo permet de passer des appels téléphoniques en main libre, de piloter, à la voix la TV d’Orange, d’écouter de la musique via Deezer ou Orange Radio et de contrôler les ampoules et les prises intelligentes de la Maison Connectée. Il permet également de mettre à jour sa liste de courses, de consulter la météo (données Météo-France) et les derniers titres de franceinfo ». La liste des « applications » compatibles Djingo ne semble pas encore disponible.

Orange se met en avant comme étant un « opérateur de confiance de vos données » et « s’assure de la protection, de la confidentialité et de la sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs de ses services ». Si vous passez par Alexa par contre, vos requêtes iront forcément sur les serveurs d'Amazon. Dans tous les cas, et comme sur tous les produits du genre, le micro peut être désactivé à l'aide d'un bouton physique.

Depuis l'application dédiée, vous pouvez « visualiser et contrôler simplement une partie des données utilisées par Djingo »... Une partie seulement ? Laquelle ? Il faudra certainement attendre les premiers tests pour voir ce qu'il en est. Un site dédié a été mis en ligne par ici, avec une foire aux questions par là.

Djingo dans la télécommande des décodeurs TV UHD

Le lancement de l'enceinte connectée s'accompagne d'une mise à jour pour les décodeurs TV UHD d'Orange afin d'y ajouter Djingo : « La télécommande permet de piloter l’ensemble des services de la TV d’Orange à la voix avec une simple pression du doigt sur la touche micro : zapper sur l’ensemble des chaînes, rechercher un contenu vidéo sur la VOD d’Orange par son titre, par son genre ou bien encore demander le programme du soir ».