Le récap' des bons plans du moment, semaine 45

Deux conférences ont eu lieu cette semaine : Adobe Max 2019 qui a permis d'annoncer Photoshop sur iPad et la Blizzcon de Blizard pour dévoiler Diablo IV. De son côté, Inpact-Hardware revient sur Shadow et le réseau à 2,5 Gb/s.

Cette semaine est relativement calme chez les différents revendeurs, la faute a une fin de Paris Games Week qui a provoqué beaucoup d'offres la semaine dernière et surtout l'arrivée du Black Friday qui aura lieu le 29 novembre.

Si vous souhaitez faire des économies sur vos achats de Noël et plus particulièrement sur les jouets, sachez que d'après les relevés de prix de Que-Choisir, c'est le moment de vous y préparer. En effet, en 2018 les prix moyens les plus bas relevés, l'ont été entre le 10 novembre et le 8 décembre, avant de remonter progressivement jusqu'au 24 décembre.

Côté opérateurs Sosh conserve son forfait 4G de 20 Go de 2 euros pour le porter à 11,99 euros au lieu de 19,99 euros, inutile de préciser que ce n'est pas la meilleure offre de l'opérateur. B&You a prolongé son forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming jusqu'au 18 novembre et Red by SFR propose un forfait 4G de 60 pour 12 euros sans limite de durée.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :