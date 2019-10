SDC19 : Galaxy Book Flex et Ion (QLED), 8K AI ScaleNet, One UI 2 et appel du pied aux développeurs

Samsung fait les yeux doux aux développeurs pour les attirer sur Bixby et Tizen afin de renforcer ses écosystèmes. Pour tenter de démocratiser la 8K, il présente AI ScaleNet. Enfin, sur la partie matérielle, un nouveau smartphone pliable est en préparation, tandis que deux PC portables Galaxy Book arriveront en décembre.

La Samsung Developer Conference édition 2019 se tient depuis hier. La grosse partie des annonces concerne l'écosystème logiciel de la marque, avec un accent sur Bixby et Tizen, mais quelques nouveautés matérielles ont aussi été présentées.

Entrons directement dans le vif du sujet avec les Galaxy Book Flex et Galaxy Book et leur écran QLED de 13,3" et 15,6", affichant une définition de 1 920 x 1 080 pixels dans les deux cas. Selon le fabricant, c'est la première fois que des ordinateurs portables sont équipés d'une dalle avec cette technologie, déjà répandue dans les télévisions.

Pour rappel, elles exploitent des « Quantum Dots », ou points quantiques, permettant en théorie d'obtenir des « couleurs plus vives et plus précises ». La luminosité des deux portables est relativement élevée avec 600 nits.

Galaxy Book Flex hybride et Galaxy Book Ion de moins de 1 kg