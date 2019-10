« Suprématie quantique » chez Google ? IBM réfute, Intel regarde ailleurs

Après un faux départ, Google affirme haut et fort avoir atteint la suprématie quantique, IBM et d'autres ne sont pas d'accord. Il ne s'agit dans tous les cas « que » d'une étape – certes hautement symbolique –, mais qui n'implique pas une fin en soi. Les travaux continuent et la démocratisation des calculateurs quantiques n'est pas pour demain.

Mi-septembre, un billet de blog était brièvement publié sur l'un des sites de la NASA, avant d'être rapidement retiré sans aucune explication. On pouvait y lire que Google affirmait avoir atteint rien de moins que la suprématie quantique. Erreur ou publication partie trop tôt ? La seconde hypothèse était privilégiée et s'est avérée être la bonne.

Après un mois de flottement, le géant du Net et la NASA sortent de leur silence avec une nouvelle publication qui s'intitule « l'informatique fait un bond en avant ». On y apprend que la société de Mountain View affirme avoir touché au but, en mettant en avant une publication dans Nature le 23 octobre : « Suprématie quantique utilisant un processeur supraconducteur programmable ».

Elle explique que la puce Sycamore avec 53 qubits (des bits quantiques) aurait « effectué un calcul en 200 secondes qui prendrait 10 000 ans au supercalculateur le plus rapide du monde ». IBM, qui est également dans la course à l'informatique quantique, ne partage pas cette conclusion et avance ses propres arguments. Le mathématicien Gil Kalai se montre également très sceptique, tandis que d'Intel préfère se focaliser sur un autre objectif.

Définition de la « suprématie quantique » et enjeux