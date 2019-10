L'Arcep revient sur l'empreinte carbone du numérique et sa consommation électrique

Le numérique est générateur de gaz à effet de serre, notamment par la consommation électrique des équipements. L'Arcep s'est penchée sur la question, en analysant les causes et effets. Le régulateur propose également des pistes de réflexion, dont un Yuka du numérique.

Dans le cadre de son cycle de réflexion sur « les réseaux du futur », l'Arcep fait le tour de plusieurs sujets d'actualité. Après la virtualisation (NFV, SDN) et la voiture connectée (ITS-G5, C-V2X), le régulateur s'intéresse cette fois-ci à l'empreinte carbone du numérique.

On peut considérer que ce domaine contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, grâce à la collecte et l'analyse d'informations, le numérique « contribue à l'adaptation intelligente de la thermique des bâtiments, la détection et la mesure des pertes sur les réseaux d’électricité, de gaz ou d’eau ou encore la mutualisation des lieux de vie et de leurs fonctions ».

L'analyse inverse est trop souvent oubliée, note le régulateur : « peut se poser la question des émissions de GES du secteur numérique lui-même (c’est-à-dire des infrastructures et réseaux au sens large et des terminaux) ». Nous irons même jusqu'à dire qu'elle doit se poser.

Aujourd'hui, selon l'Arcep, ce secteur représente environ 3 % des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, avec une croissance annuelle de 8 %. Des chiffres qui ne sont pas négligeables, d'autant que la tendance ne devrait pas se calmer de si tôt.

La consommation électrique principale source d'émissions