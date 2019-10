Piratage : les pistes d'Hadopi pour aiguiser le projet de loi audiovisuel

Exclusif. Next INpact diffuse l’avis de la Hadopi sur le projet de loi audiovisuel. L’autorité suggère plusieurs pistes pour renforcer la lutte contre les contenus illicites en ligne, notamment sur le terrain du streaming et du direct download.

Le projet de loi sur l’audiovisuel sera bientôt déposé à l’Assemblée nationale. Le texte, ambitieux, entend armer les institutions administratives et judiciaires face aux autres formes de « piratage » que le P2P cher aux lois de 2009. Il vient en outre consacrer la « fusion » de la Hadopi et du Conseil supérieur de l’audiovisuel au sein de l’Arcom, nouvelle autorité de régulation des communications audiovisuelles et numériques.

C’est dans ce contexte que la Hadopi a rendu son avis sur le projet de loi, avis que nous révélons. Premier constat, « il s’agit moins d’une fusion de deux autorités que d’une absorption de l’Hadopi par le CSA ». La Rue de Texel diluée au sein du conseil ? L’avis remarque que six des neuf membres de son collège vont voir leur mandat stoppé net « plusieurs années avant leur échéance ». En face, le collège du CSA sera lui maintenu « avec la nomination en son sein d’un membre chargé de la mise en œuvre de la procédure de réponse graduée ».

L’Hadopi craint d’être victime d’une homéopathie législative et que ses actuelles missions ne pâtissent de ce transfert. Elle rappelle aussi l’alternative, au final abandonnée par le gouvernement : une Hadopi maintenue, mieux dotée juridiquement, mais coopérant avec le conseil supérieur.

Pour éviter tout emballement, elle préconise avant tout de lancer une mission de préfiguration, pour préparer correctement ce passage de relais. À défaut, elle fait état « de fortes inquiétudes parmi les agents de l’Hadopi, qui sont déjà légitimement préoccupés par leur devenir professionnel ». Elle souhaite d’ailleurs que « les compétences et le savoir-faire » de ces agents soient reconnus au sein de la nouvelle institution. Comprendre que ces personnes ne soient pas laissées sur le bord de la route, mais bien intégrées au sein de l’Arcom.

Une riposte graduée couplée à des amendes transactionnelles