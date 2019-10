Qualité de service mobile en 2019 : le bilan de l'Arcep en ville, sur les routes et dans les trains

La 20e édition de la campagne de mesures de l'Arcep sur la qualité de service permet de prendre la température des réseaux mobiles en France. Les débits et la couverture sont en hausse. Le classement des opérateurs reste le même : Orange en tête, Bouygues Telecom conforte sa seconde place, SFR reste troisième et Free Mobile ferme la marche.

L'Arcep a publié hier son enquête annuelle sur la qualité de service mobile en France métropolitaine. Plus de 1,5 million de mesures ont été effectuées en 2G, 3G et 4G, aussi bien dans les zones denses que rurales, sur les axes de transports, à l'intérieur des bâtiments, etc.

Dans le détail, 390 000 mesures concernent les communes de moins de 10 000 habitants, 250 000 le top 15 en zones denses et 235 000 des villes de 10 000 à 400 000 habitants. Les routes sont également à l'honneur avec 240 000 mesures, contre 210 000 pour les Intercités et TER, 125 000 pour les TGV et 40 000 pour les métros. Pour la première fois, 6 500 mesures ont été réalisées dans une cinquantaine de lieux touristiques.

Toutes les mesures sont disponibles en open data, tandis que les indicateurs de qualité peuvent être consultés sur le site Mon Réseau Mobile de l'Arcep :

C'est donc l'occasion d'avoir une vision globale du déploiement et de la qualité de service proposée par les quatre opérateurs nationaux. Pour résumer, « Orange [est] en tête, Bouygues Telecom tend à s’affirmer comme deuxième opérateur de qualité, SFR progresse, Free s'améliore fortement mais reste sensiblement en retrait ».

Comme le rappelle le régulateur, « il existe des différences significatives de qualité entre les opérateurs », chaque usager devra donc comparer les résultats « selon la zone (dense, intermédiaire ou rurale) où il vit, et en fonction des axes de transport qu’il emprunte ».