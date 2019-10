Les députés refusent de taxer les panneaux publicitaires numériques

Sans grande surprise, l'Assemblée nationale a rejeté hier un amendement LFI visant à instaurer une taxe ciblant les écrans publicitaires, jugés trop gourmands en énergie. Le dossier n'est cependant pas totalement clos, la majorité s'étant montrée ouverte à de nouvelles discussions.

« Un écran publicitaire lumineux de deux mètres carrés, c’est la consommation d’un couple pendant un an » s’est emporté le député François Ruffin, hier, dans le cadre des débats sur le projet de loi de finances. Avant d’interpeller la majorité : « Comment on peut comprendre qu’on dise qu’il faille réduire la consommation d’énergie et continuer à autoriser cette gabegie ? »

Après avoir échoué, en juin dernier, à interdire purement et simplement ces panneaux (qui pullulent notamment en ville) dans le cadre du projet de loi « Énergie », les députés du groupe La France Insoumise ont profité de l’examen du budget 2020 pour tenter une nouvelle offensive. L’idée ? Créer une « taxe nationale sur l’exploitation des écrans publicitaires, afin de désinciter le développement de ce support ».

Des panneaux déjà taxés, mais uniquement dans certaines villes