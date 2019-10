Le récap' des bons plans du moment, semaine 42

À chaque semaine sa conférence, OVH devient OVHcloud et fête ses 20 ans tandis qu'Orange dévoile sa Livebox 5 et de nouvelles offres associées. La Team Bons Plans poursuit ses recherches pour le bien de votre portefeuille.

LDLC, qui veut racheter Top Achat, célèbre la semaine 42 à sa manière avec une semaine de promotions et des énigmes sur Twitter pour gagner des bons de réduction d'une valeur de 42 euros.

De son côté Samsung fête ses 50 ans avec une offre de remboursement sur ses téléviseurs, ses barres de son et son électroménager. Le montant maximal du remboursement atteint les 2 000 euros. Vous retrouverez notre sélection de produits bénéficiant de cette ODR ci-dessous.

Chez les opérateurs, Sosh a prolongé les forfaits 4G de 50 Go à 14,99 euros et 4G de 20 Go à 9,99 euros jusqu'au 28 octobre. B&You propose pour sa part un forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming. Red by SFR a mis à jour son offre fibre en retirant l'option 1 Gb/s (400 Mb/s montant) de son abonnement à 22 euros par mois, mais propose à la place 100 Go de stockage sur son cloud maison.

Recevoir nos bons plans par email

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :