Loi audiovisuelle : des « codes de bonne conduite » contre les pubs pour les aliments gras ou sucrés

Le gouvernement mise sur des « codes de bonne conduite » pour réduire l’exposition des jeunes aux publicités pour les boissons et aliments trop gras, salés ou sucrés. Certains parlementaires estiment pourtant que cette approche, purement volontaire, reste insuffisante pour lutter efficacement contre l’obésité infantile.

Le succès de l’application Yuka – téléchargée par plus de dix millions de personnes – le démontre une fois de plus : les consommateurs ont envie de savoir quels produits sont bons pour leur santé, et, au contraire, ceux qu’il leur vaudrait mieux éviter (parce que trop caloriques, trop salés, avec trop d’additifs potentiellement risqués, etc.).

Alors que les enfants sont régulièrement la cible des industriels de l’agroalimentaire, le gouvernement entend limiter leur exposition aux publicités pour les produits les moins recommandés. Le futur projet de loi de réforme de l’audiovisuel, dévoilé dans nos colonnes il y a peu, prévoit ainsi que des « codes de bonne conduite » seront promus par l’Arcom, l’institution qui détiendra les pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la Hadopi.

Une approche déjà jugée insuffisante lors des débats sur la loi Agriculture