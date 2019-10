Le récap' des bons plans du moment, semaine 41

La semaine dernière Microsoft a dévoilé de nouvelles Surface et Windows 10X. Free pour sa part à mis à jour la Freebox Delta avec la possibilité de gérer des machines virtuelles, et on vous explique comment en profiter. La Team Bons Plans continue de vous dénicher des bons plans, eux, bien réels.

Rue du commerce poursuit son anniversaire avec encore et toujours de nombreuses offres que nous avons retenus dans le listing ci-dessous. Amazon a lancé une semaine de promotions dédiées à Sony et plus particulièrement à la photo et au son avec de nombreuses réductions.

À noter également, la remise sur l'Osmo Pocket. La caméra sur gimbal de DJI filmant en 4K à 60 fps pour 309 euros avec son caisson étanche alors que la caméra est habituellement vendue seule 359 euros.

Sosh propose encore son forfait 4G de 50 Go à 14,99 euros et le forfait 4G de 20 Go à 9,99 euros jusqu'au 14 octobre. Chez B&You, un forfait 4G de 50 Go à 11,99 euros avec 6 Go de roaming en Europe. Enfin Red by SFR prolonge indéfiniment son offre Fibre avec un débit descendant maximum de 1 Gb/s (400 Mb/s montant) pour 22 euros par mois.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :