Le Figaro invité par la CNIL à revoir sa politique de cookies

Saisie par un particulier, la CNIL a rappelé à nos confrères du Figaro les règles à respecter en matière de cookies. L’internaute se plaignait des modalités de dépôt de ces traceurs. Le site a été invité à « prendre les mesures et modifications qui s’imposent », dixit l’autorité de contrôle.

Le 11 août 2018, une internaute avait saisi la CNIL pour lui signaler l’installation de cookies dès son arrivée sur le Figaro.fr. Dans un courrier daté du 30 septembre dernier, la commission lui indique avoir rappelé au délégué à la protection des données de la Société du Figaro « que les modalités de dépôt des cookies doivent être conformes aux dispositions de l’article 82 de la loi [informatique et libertés] ».

De fait, avant comme après l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données personnelles, on ne peut déposer de cookies sur un terminal sans le consentement de l’utilisateur, sauf exception (les « cookies strictement nécessaires à la fourniture d’un service expressément demandé par l’utilisateur »).

Le consentement doit être, selon la formule consacrée par le RGPD, « libre, éclairé, spécifique et univoque ». Les sites utilisant ce procédé doivent donc non seulement glaner le feu vert de l’internaute, mais impérativement l‘informer des finalités de chaque cookie et des moyens pour revenir sur leur consentement. Par ailleurs, le lecteur doit toujours pouvoir accéder au site même s’il refuse ces traceurs « non strictement nécessaires à l’utilisation du service ».

Le Figaro a été invité par la commission à « prendre les mesures et modifications qui s’imposent », aussi bien sur le terrain des traceurs que du transfert des données personnelles dans des pays tiers à l’Union européenne, un autre point mis à l’index.

Une Consent Management Plateform pour gérer les cookies