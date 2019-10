Installation de Windows 10 : la création de compte local joue à cache-cache

Depuis la dernière mise à jour majeure de Windows 10, la réinstallation complète est suivie d’un assistant de première configuration amputé d’une capacité : la création d’un compte local. En rusant, il est toujours possible d’en obtenir un, mais la volonté de Microsoft s’exprime désormais pleinement.

Plusieurs lecteurs nous ont contactés pour nous signaler un changement inopportun : depuis la mise à jour des images ISO pour intégrer la dernière révision majeure de Windows 10 – la May 2019 Update – il n’est plus possible de créer un compte local.

Pour rappel, un compte local n’est pas lié à un compte Microsoft, Windows 10 ne synchronisant alors pas les informations classiques comme les contacts, l’agenda, les emails, les paramètres, le fond d’écran et ainsi de suite. La présence de cette possibilité était déjà mineure dans l’interface de configuration, le système prévenait depuis l’October 2018 Update qu’il valait vraiment se servir d’un compte Microsoft pour une expérience optimale.

Après vérification, on peut toujours créer un compte local, mais il faut en quelque sorte ruser. La méthode peut dépendre cependant de la licence de Windows 10 : édition Familiale ou Professionnelle.

Ce qui a changé