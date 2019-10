Roaming en Europe : en 2019, trois opérateurs autorisés à facturer des frais supplémentaires

Onze en 2017, six en 2018 et maintenant trois en 2019 ; le nombre d'opérateurs disposant d'une dérogation à la fin des frais de roaming dans l'Union européenne est en baisse. S'il ne s'agissait jusqu'à présent que de renouvellement, un nouvel opérateur a demandé et obtenu une autorisation en 2019 : Lebara France Ltd.

Le 15 juin 2017 était synonyme d'important changement dans l'Union européenne : la fin des frais de roaming entrait en vigueur. Cette victoire arrivait après des années de bataille entre les différentes institutions.

Fin des frais de roaming en 2017, des dérogations pour 11 opérateurs

Si les clients peuvent profiter de l'itinérance « comme à la maison », les opérateurs continuent à se facturer les uns les autres, avec des plafonds imposés par la Commission européenne. Ainsi, en fonction des pays et des opérateurs, cette situation peut engendrer un déséquilibre (par exemple dans les pays où beaucoup de clients partent en vacances, mais peu d'étrangers y viennent).

Une situation anticipée par les instances européennes avec la possibilité d'obtenir une dérogation si le déficit causé par l'itinérance est de 3 % ou plus de la marge nette liée aux services mobiles. Certains ne s'en sont pas privés et pas moins de onze « décisions » ont été publiées par l'Arcep en juin 2017.

Adista, Afone, Euro-Information Telecom (Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile et Auchan Telecom), Euroditel, ITC Ariane Services, MIC Infinity, Scopelec, Thales Communication à Security S.A.S, Budget Telecom, International Télécommunication Network et Sybord étaient ainsi autorisés par le régulateur à « facturer des frais d'itinérance supplémentaires au détail ».

Qu'en est-il après plus de deux ans ? Suite à une demande de notre part, des décisions de l'année dernière ont été mises en ligne par l'Arcep, en plus de celles de 2019. Explications.

Quand l'Arcep « oublie » de publier six décisions