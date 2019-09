Amazon : avalanche d'annonces autour d'Echo et Alexa, dont une bague et des lunettes

Cette année encore, la conférence Amazon a été le théâtre de nombreuses annonces sur la gamme Echo, notamment avec l'enceinte Studio. Signalons aussi les programmes Certified for Humans et Day 1 pour tester des produits, avec une paire de lunettes et une bague compatibles Alexa. Voici notre résumé de la déferlante d'annonces autour d'Alexa.

Hier, Amazon a comme prévu fait des annonces tous azimuts sur le matériel. En plus du lancement des produits Wi-Fi mesh eero en France (nous y reviendrons), le revendeur a renouvelé une bonne partie de sa gamme d'enceintes et machines exploitant l'intelligence artificielle Alexa, qui dispose désormais de nouvelles fonctionnalités, y compris en France.

En guise d'introduction, le géant du Net a commencé par donner quelques chiffres : plus de 85 000 produits sont compatibles avec Alexa, qui dispose de plus de 100 000 skills. Amazon ne peut en effet pas luter sur le nombre de terminaux équipés de son assistant numérique face à Google et Apple, qui peuvent respectivement compter sur Android et iOS pour faire grimper leurs statistiques.

Amazon veut être partout et vante l'ouverture... mais pas sur sa gamme Echo

Pour inonder lui aussi le marché, Amazon joue donc la carte de l'ouverture : Alexa est ainsi souvent utilisée « en plus » sur des produits. C'est le cas de la Freebox Delta, de la SFR Box 8 et de Djingo (qui finira bien par arriver un jour...) en France, où l'intelligence artificielle d'Amazon tient compagnie à celles des opérateurs.

Pour continuer à gagner des parts de marché, le fabricant a d'ailleurs fait de l'ouverture son cheval de bataille en lançant la « Voice Interoperability Initiative » visant à garantir que « les produits à commandes vocales offrent aux clients du choix et de la flexibilité via de multiples services vocaux interopérables ». Bref, Amazon veut tenter d'être partout.

S'il promeut l'ouverture de manière générale, dans le cas particulier de ses Echo seul Alexa est présent pour l'instant et la cuvée 2019 ne déroge pas à la règle. Cette année encore, le fabricant tire dans toutes les directions avec des enceintes de différentes formes dont une misant sur la haute-fidélité, un four connecté, des lunettes et une bague avec micros et haut-parleur, une veilleuse pour les enfants, des écouteurs sans fil jouant sur les plates-bandes des AirPod, etc.

L'Echo profite d'une partie audio améliorée, pour le même prix