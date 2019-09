Free Mobile lance son offre de 4G fixe : 250 Go pour 29,99 euros par mois

C'est un peu plus tard que d'habitude – mais bien un mardi – que Free Mobile a annoncé une nouvelle offre... de 4G fixe. Plutôt classique, elle est proposée à 29,99 euros par mois avec un débit 4G+ pouvant atteindre 320 Mb/s. Le quota de données est de 250 Go.

Si les adeptes de Free attendent encore les nouveautés logicielles et matérielles promises pour la Freebox Delta ou une offre revue pour être plus claire et plus alléchante tant sur le fixe que sur le mobile, l'ancien « trublion » du secteur multiplie les annonces de couverture en fibre et vient de lancer un abonnement... 4G fixe.

Plus précisément, il s'agit de 4G+ (avec agrégation) puisque les débits sont annoncés jusqu'à 320 Mb/s si vous êtes dans une zone proposant un tel niveau de couverture. La box n'est pas un équipement maison, mais un simple modem routeur Wi-Fi 5 (AC 1300) Huawei, un modèle équivalent étant proposé pour 210 euros neuf. Il reste bien entendu la propriété du FAI.

Le quota est annoncé clairement : 250 Go, avec un débit réduit au-delà. Face à la concurrence, Free Mobile ne joue donc pas la carte de la révolution, mais des petits « plus » à la marge puisque le quota est en général de 200 Go dans les autres offres de 4G fixe (illimité chez Bouygues). Il faut dire que proposer une telle offre est une obligation vis-à-vis de l'Arcep.