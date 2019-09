Flock se vide de sa substance

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Certains s'inquiètent de voir, comme dans les fictions dystopiques, les géants mondiaux du numérique devenir de plus en plus puissants. Un peu à la manière de Facebook qui, en plus de son projet de monnaie Libra, se dote d'une « cour suprême » concernant la modération de ses contenus. Rien de moins. Heureusement, elle est annoncée comme « indépendante ».

Ce, alors que la société est toujours sous le feu des projecteurs pour son rôle dans la manipulation d'élections ou même de fuites de données. Ce dernier problème ne touche d'ailleurs pas que les réseaux sociaux ou la publicité en ligne, puisque des dossiers médicaux sont librement accessibles du fait d'une négligence.

C'est ce qui pousse des alternatives misant sur le « privacy by design » telles que Qwant, qui vient de nommer Tristan Nitot comme Directeur Général après la multiplication des critiques sur la gestion du moteur de recherche et de ses services. Éric Léandri, lui, reste à la tête du projet.

Pendant ce temps, l'urgence climatique reste peu prise en compte par les services publics qui ne semblent agir qu'à la marge, alors que de nouvelles simulations inquiète sur ce qui nous attend d'ici à 2100. Mais certains risquent gros à plus court terme, comme les plateformes de jeux dématérialisés qui viennent de voir Valve perdre face à l'UFC-Que Choisir en France. L'association a fait consacrer par la justice le droit à la revente. Un changement énorme s'il était confirmé en appel.

