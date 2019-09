RGPD : 8 165 plaintes reçues par la CNIL depuis janvier 2019

Le Règlement général sur la protection des données personnelles, entré en application voilà un an et presque quatre mois, sera l’un des sujets à l’honneur des toutes prochaines Assises de la Sécurité à Monaco. L’occasion de faire un bref point d’étape avec la CNIL.

Le RGPD, avec ses 99 articles précédés de 173 considérants, organise une mise à jour de la législation européenne en matière de protection des données personnelles. Un seul corps de règles pour l’ensemble des États membres, modulo plusieurs marges de manœuvre laissées à chaque pays.

L’enjeu ? Combler les lacunes des textes face aux évolutions techniques (profilage, algorithmes, etc.), éviter le « forum shopping » et surtout assurer une protection équivalente des personnes physiques qu’elles soient belges, allemandes, françaises ou italiennes. À l’occasion, les droits des personnes physiques, les obligations des responsables de traitement et l’échelle des sanctions ont été revus de fond en comble.

La loi française a été adaptée à ce nouveau cadre le 20 juin 2018, texte suivi de deux décrets, l’un le 1er août 2018, l’autre le 30 mai 2019. La CNIL, fer de lance de ce chantier, a été fortement mobilisée depuis lors. Le 23 mai 2019, soit près d’un an après l’entrée en application du texte, elle dressait ce premier bilan en France :

Plus de 11 900 plaintes

2 044 notifications de violation de données

19 000 délégués à la protection des données (DPO)

Contactée, la commission nous a fourni les derniers chiffres mis à jour (au 18 septembre 2019) :

8 165 plaintes ont été reçues par la CNIL depuis janvier 2019, soit +10,5 % sur la même période en 2018

Plus de 20 000 DPO, représentant 60 000 organismes

2 660 notifications de violations de données reçues depuis mai 2018, soit 600 de plus environ pour les quatre derniers mois

Enfin, elle nous indique avoir enregistré 50 000 inscriptions à son MOOC dédié aux principes clés du RGPD. Nous avions consacré un long dossier, divisé en trois parties, analysant le règlement européen, ligne par ligne :