Le récap' des bons plans du moment, semaine 38

Cette semaine, Netflix fait son entrée dans les décodeurs de Canal+, tandis que Google solde son contentieux avec l'administration fiscale. Pas de quoi bouleverser la Team Bons Plans qui continue ses recherches chez les revendeurs pour dénicher les meilleures promotions.

Amazon inaugure une semaine de réductions sur des périphériques Logitech, avec de gros rabais sur d'anciens modèles de souris, mais toujours aussi efficaces. La MX Master en packaging Amazon est à 39,99 euros alors que la MX Anywhere 2 est à 29,99 euros.

Les opérateurs continuent de proposer leurs offres habituelles. On retiendra le forfait Auchan Mobile avec 30 Go de données en 4G pendant six mois pour 2,99 euros. De quoi patienter en attendant les offres de Noël des opérateurs... ou les French Days qui débuteront les 27 septembre à 7h précise.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :