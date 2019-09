Le récap' des bons plans du moment, semaine 37

Cette semaine e eu lieu la traditionnelle conférence de septembre d'Apple, l'occasion pour la marque de présenter les nouveaux iPhone, iPad et autres services. Nous avons également fait le point sur l'échec du lanceur léger Vega d'Ariannespace. Pendant ce temps, Flock nous propose son regard sur l'actualité.

En ce qui concerne les bons plans, on retiendra une semaine de promotions sur les composants informatiques chez Materiel.net avec jusqu'à 25 % de moins sur des boîtiers et alimentations, ainsi que 15 % sur les périphériques pour joueurs.

Du côté des opérateurs, toujours les mêmes promotions en cours avec Sosh qui propose jusqu'au 20 septembre son forfait 50 Go pour 14,99 euros pendant un an et son abonnement Fibre/xDSL pour la même somme, pendant un an également.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :