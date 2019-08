Bandes-annonces : édition spéciale D23 avec The Mandalorian et Star Wars L'Ascension de Skywalker

De La Chute du Président à Wedding Nightmare en passant par La Vie Scolaire, la rentrée 2019 est éclectique. Ces derniers jours ont largement été marqués par la convention D23 de Disney avec de nombreuses annonces autour de Star Wars et de l'Univers cinématographique Marvel. Voici un tour d'horizon des principaux éléments à retenir.

Ce week-end se tenait la convention D23: The Official Disney Fan Club, avec un « D » pour Disney et « 23 » pour 1923, année de création de la société par la suite devenue The Walt Disney Company. La D23 se déroule tous les deux ans à Anaheim, en Californie. C'est l'occasion pour le studio de revenir sur ses projets en cours.

Et autant dire qu'ils sont nombreux suite à la présentation de la phase 4 du MCU (Univers cinématographique Marvel) et à l'approche du lancement de Disney+, la plateforme de streaming maison. Disney tire donc tous azimuts avec des vidéos pour Star Wars (The Mandalorian et Star Wars: L'Ascension de Skywalker), sans oublier de nombreuses annonces autour de l'univers cinématographique Marvel (MCU) et des services proposés par Disney+. Nous reviendrons prochainement sur les fonctionnalités et la disponibilité de la plateforme.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, commençons par un tour d'horizon des sorties de la semaine au cinéma.

Un président américain et une jeune mariée en danger de mort

Gerard Butler, Morgan Freeman et Lance Reddick se sont donné rendez-vous dans La Chute du président de Ric Roman Waugh : « Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, Allan Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’identité de celui qui menace la vie du président… »

Si vous préférez l'épouvante, alors Wedding Nightmare devrait vous plaire : « La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cauchemar quand sa riche et excentrique belle-famille lui demande d’honorer une tradition qui va se révéler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie ». La maxime « pour le meilleur et pour le pire » n'aura jamais aussi bien porté son nom.

L'école selon Grand Corps Malade

Après Patients, Grand Corps Malade revient avec un second film : La Vie Scolaire. Il laisse de côté les hôpitaux et les centres de rééducation pour plonger dans le monde de l'éducation nationale en zone prioritaire (ZEP) : « Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants ».

Enfin, Une fille facile de Rebecca Zlotowski avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît Magimel et Clotilde Courau est aussi à l'affiche. Voici le pitch : « Naïma a 16 ans et vit à Cannes. Alors qu'elle se donne l'été pour choisir ce qu'elle veut faire dans la vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient passer les vacances avec elle. Ensemble, elles vont vivre un été inoubliable ».

The Mandalorian et Star Wars : L'Ascension de Skywalker se dévoilent

Du côté des annonces, la D23 de Disney a attiré tous les regards, à commencer par la série The Mandalorian. Réalisée par Jon Favreau, elle avait déjà été officialisée en octobre dernier. L'histoire se déroulera pour rappel après la chute de l'Empire et avant l'émergence du Premier Ordre. Nous suivrons donc les aventures d'un guerrier Mandalorian, qui serait le digne successeur de Jango et Boba Fett : un « as de la gâchette solitaire qui opère loin de l'autorité de la Nouvelle République ».

La première saison sera disponible sur Disney+ lors de son lancement aux États-Unis, le 12 novembre. Le studio indique au passage que l'actrice Ming-Na Wen sera au casting. En plus de son rôle dans la série Urgences, elle est connue pour incarner l'agent Melinda May dans la série Marvel : Les Agents du SHIELD.

À la fin de l'année (le 18 décembre), Star Wars : L'Ascension de Skywalker sortira dans les salles de cinéma. Il s'agit pour rappel du troisième et dernier opus de la troisième trilogie dirigée par J.J. Abrams. Une vidéo a été mise en ligne avec des images des anciens films, mais aussi des nouvelles provenant de L'Ascension de Skywalker. On y voit Rey vêtue en noir avec une capuche tenir un sabre laser rouge à deux lames. Faut-il y voir un passage du côté obscur de la Force ? Impossible à dire en l'état et il faudra certainement attendre mi-décembre pour le savoir. Dans tous les cas, le studio fait passer un message : « L'histoire de toute une génération prend fin ».

Black Panther 2 et trois nouveaux acteurs pour The Eternals

Kevin Feige est ensuite monté sur scène pour confirmer un secret de polichinelle : Black Panther 2 (titre provisoire) est bien dans les tuyaux. Il s'agira d'un prequel dont la date de sortie est programmée pour le 6 mai 2022 aux États-Unis. Concernant Black Widow, la D23 était seulement l'occasion de dévoiler de nouvelles images de combats avec Scarlett Johansson.

La convention était aussi l'occasion de revenir sur The Eternals (6 novembre 2020). Pour rappel, une partie du casting avait été annoncé durant la Comic-Con : Angelina Jolie (Théna), Salma Hayek (Ajak), Richard Madden (Ikaris), Bryan Tyree Henry (Phastos), Kumail Nanjiani (Kingo), Lia McHugh (Sprite), Dong-seok Ma (Gilgamesh) et Lauren Ridloff (Makkari). Trois nouveaux acteurs sont confirmés : Gemma Chan (Sersi), Kit Harington (Dane Whitman) et Barry Keoghan (Druig).

Dans un registre bien différent, le film Jungle Cruise est aussi annoncé. Il est inspiré d'une attraction Disney où des héros traversent la jungle en bateau. Dwayne Johnson et Emily Blunt sont à l'affiche. Outre-Atlantique, la sortie est prévue pour le 24 juillet 2020.

Au cinéma : Mulan, Cruella, Soul, Raya, La Reine des Neige 2, etc.

Signalons aussi Mulan en live-action (27 mars 2020) et le film Cruella (28 mai 2021) avec Emma Stone et Emma Thompson sous la houlette de Craig Gillespie. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un prequel aux 101 Dalmatiens. Le 16 octobre prochain, Maléfique : Le Pouvoir du Mal mettra en scène Michelle Pfeiffer et Chiwetel Ejiofor, aux côtés d'Angelia Jolie et d'Elle Fanning.

En plus d'En Avant (4 mars 2020, une bande-annonce avait déjà été mise en ligne), les studios Pixar présentent Soul (19 juin 2020) avec Jamie Foxx (alias Joe Gardner professeur et joueur de jazz) et Tina Fey (alias 22 un « esprit en formation ») qui s'interrogent sur des questions existentielles. Ils seront accompagnés par Ahmir Questlove Thompson (Curly), Phylicia Rashad (Libba) et Daveed Diggs (Paul).

Raya and the Last Dragon (25 novembre 2020) est le prochain film d'animation des studios Disney cette fois-ci. Paul Briggs et Dean Wellins seront aux commandes de cette histoire mettant en scène Raya, une guerrière solitaire du royaume imaginaire de Kumandra, à la recherche du « dernier dragon » alias Sisu. Awkwafina prêtera sa voix à ce dernier, contre Cassie Steele pour Raya.

Il était aussi question de La Reine des Neige 2. Les réalisateurs n'ont pas dévoilé grand-chose de plus, si ce n'est qu'ils « avaient encore beaucoup à raconter sur l’histoire d’Anna et Elsa. Ensemble, La Reine des Neiges et la La Reine des Neiges 2 forment une histoire complète ». Deux nouveaux acteurs prêteront leurs voix aux personnages : Sterling K. Brown en tant que lieutenant Destin Mattias et Evan Rachel Wood pour la reine Iduna, la mère d'Anna et d'Esla.

Une série High School Musical, un film live La Belle et le Clochard

Le studio a également mis en ligne des vidéos pour d'autres contenus qui débarqueront le 12 novembre sur la plateforme de streaming Disney+. High School Musical: The Musical: The Series. L'histoire « se déroule à East High où le film original a été tourné, et suit un groupe d’élèves qui se préparent pour la soirée d’ouverture de la toute première production High School Musical de leur école ».

Toujours pour le 12 novembre, nous avons aussi une version live de La Belle et le Clochard, un compte de Noël baptisé Noelle, une série documentaire The World According to Jeff Goldblum – où Jeff Goldblum apporte en personne des réponses à diverses questions (réalisée en partenariat avec le National Geographic) – Encore! où Kristen Bell réunit d'anciens lycéens pour leur faire rejouer un spectacle, Forky Asks a Question, etc.

Des séries Star Wars et Marvel comme s'il en pleuvait

Plus tard après le lancement de Disney+, d'autres séries sont déjà annoncées : Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor dans l'univers de Star Wars. Une autre série en live-action est aussi en préparation, mais elle n'a pas de titre pour l'instant. On y retrouvera Diego Luna et Alan Tudyk dans les rôles qu'ils tenaient dans Rogue One: A Star Wars Story (Cassian Andor et K-2SO respectivement). L'histoire se déroulera avant Star Wars, épisode IV : Un nouvel espoir. Enfin, The Clone Wars reviendra aussi pour 12 nouveaux épisodes avec le retour d'Anakin Skywalker, d'Obi-Wan Kenobi, d'Ahsoka Tano et de Captain Rex.

Trois séries autres autour des superhéros Marvel arrivent également : Ms. Marvel, Moon Knight et She-Hulk. Cette dernière est liée à Bruce Banner et, dans l'univers Marvell (pas le MCU donc) elle hérite des pouvoirs du géant vert suite à une transfusion sanguine. Elle avait été créée par Stan Lee et le dessinateur John Buscema. Les trois séries prendront place dans le MCU indique Kevin Feige. Elles compléteront The Falcon and The Winter Soldier, WandaVision, Loki et What If…? qui avaient déjà été annoncées.

Lizzie McGuire fera également son retour, de nouveau avec Hilary Duff dans le rôle principal et Terri Minsky aux commandes. Les marionnettes reviennent également pour de nouvelles aventures dans Muppets Now. Pêle-mêle, signalons aussi Timmy Failure: Mistakes Were Made (inspiré du livre éponyme de Stephan Pastis), Togo (avec Willem Dafoe), Diary of a Female President, Stargirl et Monsters At Work dont l'histoire se déroule à Monstropolis dans l'univers de Monstres & Cie).

La Famille Adams revient, un monstre sous-marin aussi dans Underwater

Dans le reste du petit monde des bandes-annonce, Universal Picture a mis en ligne une vidéo pour La Famille Adams qui sortira sur grand écran le 4 décembre : « Vous pensez que votre famille est bizarre, mais cette extravagante et emblématique Famille Addams vous fera réfléchir à nouveau ». Un exemple de dialogues parmi d'autres : « Exellente nouvelle, Pugsley est mort. Mercredi, va déterrer ton frère, tout de suite ».

La 20th Century Fox présente Underwater qui sortira le 8 janvier au cinéma. Voici le pitch : « Une équipe de chercheurs sous-marins doit se mettre à l'abri après qu'un tremblement de terre a dévasté leur laboratoire souterrain, laissant échapper une mystérieuse menace ». Eh oui, c'est pourtant bien connu : il y a toujours un monstre qui traîne dans les profondeurs obscures. Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr sont au casting.

Jojo Rabbit la satire anti-haine, les affaires reprennent pour John Rambo

Le studio présente aussi Jojo Rabbit : « une satire anti-haine réalisée par Taika Waititi ». Il se paye un casting cinq étoiles : Scarlett Johansson, Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, lui-même, Rebel Wilson, Stephen Merchant, Alfie Allen et Sam Rockwell. Une nouvelle vidéo pour Ad Astra (Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler et Donald Sutherland) a aussi été mise en ligne.

Metropolitan Films revient sur Rambo Last Blood dont la sortie est programmée pour le 25 septembre. Dans cet « ultime » opus, le vétéran de la Guerre du Vietnam va devoir affronter un cartel mexicain. Sylvester Stallone incarne évidemment John Rambo.

Matrix 4 se prépare, un film Breaking Bad arrive

Variety annonce l'arrivée d'un quatrième opus de la saga Matrix. Il ne s'agit donc pas d'un prequel ou d'un reboot, mais bien d'une suite. Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss sont confirmés au casting, sous la houlette de Lana Wachowski, une des deux soeurs ayant réalisé la trilogie originale. Rien n'est expliqué concernant le retour d'entre les morts de Néo et Trinity, mais la réalisatrice ne va certainement pas s'arrêter à un détail du genre.

Et puisqu'on parle de suite, sachez que le prochain James Bond avec Daniel Craig s'intitulera No Time To Die dans sa version originale. On attend maintenant la version française du titre.

Netflix a mis en ligne une vidéo pour El Camino, « un film Breadking Bad » qui sera disponible sur la plateforme de streaming le 11 octobre prochain. On y retrouve le personnage Skinny Pete interrogé. Une chose semble sûre : il n'aidera pas à retrouver Jesse Pinkman.

La plateforme de streaming a également mis en ligne une bande-annonce pour Marianne, la première série d'horreur française de la plateforme : « Découvrant que ses histoires terrifiantes deviennent réalité, une romancière retourne dans sa ville natale pour affronter les démons du passé qui l’ont poussée à écrire ». Elle sera disponible le 13 septembre.