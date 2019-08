La justice ordonne le blocage de Libertyland.one, Papystreaming.com et ZoneTelechargement1.pw

Dadyflix, Dustreaming, Streamiz, 01streamingvf, Cinemay, Filmcomplet, Frstreaming, Libertyland, Papystreaming, Seriestreaming, Streamgratuit, les variantes de Zonetelechargement, Streamcomplet, Vf-Stream et Wawacity. Voilà quelques-uns des sites dont le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le blocage le 23 mai 2019.

Alors qu’au ministère de la Culture, le chantier de la réforme des lois Hadopi de 2009 est lancé (l’avant-projet de loi, notre analyse), l’industrie du cinéma poursuit sa lutte contre les sites de streaming et de téléchargement direct. Le 23 mai dernier, la justice a ordonné le blocage d’une longue liste de sites très populaires. Voilà pourquoi ceux-ci ne sont plus en principe accessibles chez les principaux FAI (Bouyugues Télécom, Free, Orange, SFR) et Google. Nous diffusons ci-dessous les décisions obtenues récemment.

Dans chacun des dossiers, le cheminement est identique. Les organismes de défense du secteur (la Fédération nationale des distributeurs de films, le syndicat de l’édition vidéo numérique, l’Union des producteurs de cinéma, etc.), rejoints par le CNC, ont fait réaliser des constats par l’association de lutte contre la piraterie audiovisuelle, notifiés ensuite à chacun des sites. « Aucune réponse n'a été apportée à ces notifications », relate l’un des jugements.

21 140 films et 939 séries sur Libertyland