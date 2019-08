Bercy ouvre le code source de la taxe foncière

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) vient de mettre en ligne le code source utilisé pour le calcul de la taxe foncière. Une initiative qui fait suite à une procédure « CADA » lancée par Next INpact, il y a près d’un an et demi.

Alors que les propriétaires recevront d’ici quelques semaines leur avis de taxe foncière, Bercy a effectué un sérieux pas en faveur de la transparence, vendredi 23 août. Après avoir ouvert le code source de son logiciel de calcul de l’impôt sur le revenu, en 2016, puis de celui de la taxe d’habitation, fin 2018, l’administration fiscale a publié sur « data.gouv.fr » le code source des taxes foncières.

Le fameux prélèvement est en effet composé de plusieurs taxes : la taxe sur les propriétés bâties, la taxe sur les propriétés non bâties, et enfin différents « frais de gestion de la fiscalité directe locale » (notamment la taxe d’enlèvement des ordures ménagères).

Les codes sources, des documents administratifs « communicables »