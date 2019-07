Le récap' des bons plans du moment, semaine 31

Cette semaine, nous vous révélons les nouveautés en préparation pour la Hadopi, tandis qu'INpact Hardware fait dans le très haut débit avec les tests d'un switch Netgear 10 Gb/s et d'un adaptateur QNAP 5Gb/s. Les bidouilleurs pourront reprendre notre script Python pour suivre fréquences, tension et température d'un Raspberry Pi.

Les soldes prendront fin mardi 6 août. Pour rappel, il s'agissait de la dernière fois qu'elles durent six semaines puisque les prochaines (été et hiver) seront étalées sur quatre semaines. On peut déjà se donner rendez-vous le 8 janvier 2020 à 8h00 pour la prochaine période.

Du côté des opérateurs : Sosh ne propose plus que son forfait 4G avec 20 Go de data pour 9,99 euros tandis que Red by SFR a ressorti son forfait 60 Go à 15 euros sans limite de durée.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :