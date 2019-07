Des « caméras-piétons » pour lutter contre les agressions de sapeurs-pompiers

Afin de se protéger des agressions, certains sapeurs-pompiers pourront désormais être équipés de caméras individuelles, à titre expérimental. Explications.

Après les gendarmes et policiers, les pompiers. Le gouvernement a publié, au Journal officiel du vendredi 19 juillet, le décret autorisant les hommes du feu à recourir à des « caméras-piétons » dans le cadre de leurs interventions – pour le moment à titre expérimental. Ce texte était attendu depuis quasiment un an (voir notre article).

D’après le ministère de l’Intérieur, « 10 Services d’incendie et de secours et la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris sont d’ores et déjà candidats à l’expérimentation du dispositif ». L’initiative s’étendra jusqu’au 5 février 2022, précise le décret.

Interdiction de filmer en cas d’atteinte au secret médical