Machines virtuelles dans la Freebox Delta : un coup pour rien ?

Alors que l'on attend toujours la myriade de nouveautés promise par Free pour son offre Delta, le Server pourrait permettre d'accueillir des machines virtuelles. Une idée qui paraît tout sauf pertinente.

La Freebox Delta a désormais plus de six mois. Et si le FAI ou Xavier Niel étaient très actifs pour ce qui est de promettre des nouveautés à court terme lors du lancement, on a de quoi être déçu : presque rien n'est sorti de terre.

Que ce soit sur le boîtier Player ou Server, il a surtout été question de corrections de bugs et autres améliorations mineures. Seule l'évolution sur les blocs de 160 MHz pour le Wi-Fi 5 (802.11ac) à 1 Gb/s a apporté une vraie nouveauté concrète, mais le FAI a très peu communiqué sur le sujet. Sans doute jugé « trop technique ».

Depuis, on attend : une offre plus claire, une tarification mieux pensée, une interface Freebox OS renouvelée, plus de possibilités pour la partie NAS, ou même des fonctions annoncées dès le début, comme le Dolby Atmos. Mais Free semble avoir une autre idée en tête : la gestion de machines virtuelles. Sérieusement ?

La virtualisation, à quoi ça sert ?