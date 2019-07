Le récap' des bons plans du moment, édition spéciale Amazon Prime Day 2019

Comme l'année dernière, Amazon relance son Prime Day alors que les soldes d'été en sont à leur troisième démarque. Les premières offres ont été mises en ligne à 00h et vont se succéder jusqu'à mardi soir. La Team Bons Plans est évidemment sur le coup pour vous proposer les promotions les plus intéressantes.

Quasiment un an jour pour jour après la précédente édition, Amazon remet le couvert, mais pendant 48h cette fois-ci. Comme toujours, de nouvelles offres avec une durée limitée sont lancées tout au long de la journée et jusqu'à demain soir, il ne faut donc pas hésiter à en faire le tour régulièrement. Comme toujours, notre récapitulatif se met à jour automatiquement.

Pour rappel, les promotions sont en très grande majorité réservées aux clients disposant d'un abonnement Prime à 49 euros par an, ou 5,99 euros par mois.

Vous pouvez néanmoins profiter de 30 jours d'essai gratuit, y compris pendant la période du Prime Day, et le résilier juste après. En plus des offres promotionnelles de la journée et d'un accès prioritaire aux ventes flash, de la livraison en 1 jour gratuite, de Prime Video (séries et films), de Reading (eBook), de Music et Twitch. Certains avantages peuvent être partagés avec un membre de votre famille.

Comme toujours, pour recevoir l'ensemble de nos offres dès leur publication, vous pouvez vous abonner à ce flux RSS, notre compte Twitter ou encore vous inscrire à nos newsletters. Pensez également à nous notifier de vos trouvailles via ce formulaire dédié en bas de cette page afin d'en faire profiter le reste de la communauté.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :