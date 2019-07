L’Assemblée invitée à davantage de transparence, notamment sur les présences en hémicycle

Afin d’améliorer la visibilité sur le travail des députés, un rapport commandé par l’Assemblée nationale plaide pour la mise en ligne d’un « agenda public » relatif à chaque élu. L’institution est par ailleurs invitée à ouvrir davantage de données, renseignant par exemple des présences en hémicycle (ou même au Palais Bourbon d’une manière générale).

Bien qu’il agace de nombreux parlementaires, le site « NosDéputés.fr » a encore de beaux jours devant lui. Tout comme l’association Regards Citoyens, qui l’a créé en 2009, Abel François et Olivier Rozerberg constatent, au fil d’un épais rapport remis fin juin au Bureau de l’Assemblée nationale, que les données actuellement proposées par le Palais Bourbon se révèlent « parcellaires ».

Les informations accessibles depuis le site de l’institution laissent en effet de côté « des éléments importants de l’activité des députés », font valoir les deux chercheurs, enseignants à Science Po Paris et Lille. Leurs conclusions, récemment dévoilées par Dalloz Actualité, soulignent sans surprise qu’une partie du travail effectué par les élus du Palais Bourbon demeure « totalement invisible » – à commencer par « tout le travail en circonscription », qui « n’apparait nulle part ».

Si l’étude confiée à Abel François et Olivier Rozerberg visait à examiner « la faisabilité d’un nouvel outil de suivi et de mesure de l’activité des députés » (voir notre article), les rapporteurs écartent de facto la piste d’une sorte de « NosDéputés » qui serait géré directement par le Palais Bourbon. En lieu et place, ils dressent un inventaire détaillé des données qu’il faudrait ouvrir, et de celles qu’il reste à améliorer significativement.

Vers des relevés de présence, notamment en hémicycle ?