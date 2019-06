Ubuntu et fin du 32 bits : Valve calme le jeu à son tour

Après certains aménagements annoncés par Canonical suite à sa décision radicale sur le 64 bits, Valve réagit à son tour. L’éditeur explique pourquoi, même en l’état, la transition sera délicate.

Rappel des faits. Canonical a annoncé il y a une dizaine de jours qu’à compter de la prochaine Ubuntu (19.10 en octobre), plus aucune version 32 bits du système ne serait proposée. La décision rejaillit sur les variantes officielles et les distributions Linux basées sur Ubuntu, notamment Mint. Le changement est donc important.

Plus précisément, l’éditeur annonçait ne plus vouloir faire aucun travail sur le moindre paquet 32 bits. Pour que le support puisse néanmoins se poursuivre, Canonical avait décidé qu’Ubuntu 19.10 et les versions suivantes intégreraient les moutures 18.04 des paquets 32 bits, afin qu’ils bénéficient du support de cinq ans de cette version LTS.

Très insuffisant selon de nombreux développeurs, dont ceux de Steam et de Wine. Dans notre premier article, nous évoquions la possibilité d’un rétropédalage tant les réactions étaient vives. Ce qui se produisait finalement quelques heures plus tard : l’éditeur annonçait qu’une « sélection de bibliothèques 32 bits », basée sur un « processus communautaire » de choix, continuerait finalement d’être mise à jour, au moins pour Ubuntu 19.10 et 20.04. En outre, des discussions actives étaient lancées avec les développeurs, notamment de jeux.

C’est dans ce contexte qu’intervient l’explication de Valve, qui exprime toute la difficulté du virage pris par Ubuntu.

Le problème de Steam n’est pas Steam