Fuite de données personnelles à la Poste, à cause d'un « incident technique »

Ce matin, un vent de panique soufflait sur le site de La Poste. À cause d'un « incident technique », des clients se retrouvaient connectés aux comptes d'autres clients de manière aléatoire. Ils pouvaient accéder aux informations personnelles et à l'historique de commandes.

Des clients de La Poste ont aujourd'hui eu une désagréable surprise lorsqu'ils se sont connectés sur leur compte client : ce n'était pas forcément le leur, mais celui d'une autre personne. Pire, en rafraîchissant la page, un autre apparaissait de manière aléatoire. À chaque fois, il était possible de voir les commandes passées.

Historique de commandes, factures, etc.

« Ce matin je me suis connecté à mon compte la poste sur le navigateur de mon smartphone, avec mon mail et mot de passe habituel. Je suis arrivé sur la page mon compte, et au lieu de "Bonjour Victor" j'avais un "Bonjour Magali". À chaque fois que je refraichissais la page, j'avais un prénom différent », nous explique un des clients concernés. « On peut modifier le contenu des comptes », ajoute un autre utilisateur.

Une commande affichée sur un compte client qui n'était pas le bon. Crédits : @sientifix

Les premiers retours de ce bug semblent remonter un peu avant 10h30. Vers 11h, le compte officiel de La Poste (Lisa) reconnaît le problème : « Bonjour, nous rencontrons actuellement un incident technique au niveau des comptes clients. Soyez rassuré, toutes nos équipes techniques sont mobilisées pour résoudre ce dysfonctionnement au plus vite [...] En attendant, le site est mis en maintenance ». Une sage décision étant donné la gravité du problème.

Digiposte épargnée, La Poste fait l'autruche pour l'instant

Le site revient rapidement, avec un fonctionnement qui semble être normal. À 11h35, La Poste affirme que « l'incident est résolu » et présente une nouvelle fois ses excuses pour la gêne occasionnée. Aucun détail n'est par contre donné sur l'ampleur et les causes de cet « incident technique ».

Dans un autre message, Lisa de La Poste affirme que le coffre-fort électronique Digiposte « n’a pas été impacté par cet incident ». C'est finalement la seule bonne nouvelle de la matinée.

Nous avons évidemment contacté La Poste, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions pour l'instant. Dans tous les cas, il s'agit d'une grave fuite de données personnelles. Attendons maintenant de voir comment La Poste va réagir auprès de ses clients et ce qu'en dira éventuellement la CNIL.