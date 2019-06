Bandes-annonces : Tolkien, Doctor Sleep (suite de Shining), Anna, Criminal, Ready or Not, The Boys

Entre Tolkien, Beaux-parents et Le Daim, il y en a pour tous les goûts ou presque cette semaine. Les derniers jours ont également été chargés avec une première bande-annonce pour Doctor Sleep (adaptation d'un roman de Stephen King), Ready or Not, le documentaire Pour les Soldats Tombés de Peter Jackson, Anna de Luc Besson et bien d'autres.

La vie de J. R. R. Tolkien, la mort de Child's Play

Comme son nom l'indique, Tolkien revient sur la jeunesse du célèbre auteur, avec Nicholas Hoult dans le rôle principal : « Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu ». Les retours sont assez mitigés avec une moyenne de 7 sur 10 sur IMDb, un metascore de 48 sur 100 et seulement 5,8 sur 10 sur SensCritique.

L'horreur est aussi au rendez-vous cette semaine avec Child's Play : La poupée du mal. Le scénario, vous devez vous en douter est un brin sanglant : « Karen, une mère célibataire, offre à son fils Andy une poupée, ignorant tout de sa nature sanguinaire et violente ».

Des beaux-parents étranges, un manteau en daim qui parle

Si vous préférez les comédies, alors vous allez être servis avec Beaux-parents d'Héctor Cabello Reyes. Josiane Balasko et Didier Bourdon jouent les parents de la famille Rossi, tandis que leur fille est incarnée par Charlie Bruneau et leur gendre par Bénabar : « Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ».

Jean Dujardin est également à l'affiche d'un film pour le moins étrange : Le Daim. Ne comptez pas trop sur le résumé pour en apprendre davantage : « Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet ». Dans ce nouveau film de Quentin Dupieux (alias Mr Oizo) un blouson parle à son propriétaire. Une histoire finalement pas si étrange pour le réalisateur qui était déjà à l'origine de Rubber en 2010 où « un pneu obsédé par une très belle jeune femme sème la mort sur sa route... ». Rubber est d'ailleurs disponible gratuitement sur la chaîne YouTube d'Arte jusqu'au 15 août.

Après Shining, voici Doctor Sleep (de Stephen King)

Warner Bros présente Doctor Sleep. Comme son nom l'indique aux fans de Stephen King, il s'agit d'une nouvelle adaptation d'un de ses romans, mais pas n'importe lequel : la suite de Shining. Ce dernier avait pour rappel été porté sur grand écran par un maître du septième art : Stanley Kubrick. Autant dire que Mike Flanagan devra sortir le grand jeu pour tenir la comparaison. Ce dernier n'en est pas à son coup d'essai puisqu'il a déjà réalisé Pas un bruit, Ne t'endors pas, Ouija : les origines et Jessie. Si Kubrick avait Jack Nicholson, Flanagan peut compter sur Rebecca Ferguson, Jacob Tremblay et Ewan McGregor.

Voici le résumé de l'histoire : « Encore profondément marqué par le traumatisme qu'il a vécu, enfant, à l'Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu'elle, a besoin de son aide : elle cherche à lutter contre la redoutable Rose Claque et sa tribu du Nœud Vrai qui se nourrissent des dons d'innocents comme elle pour conquérir l'immortalité ». Dans les salles le 30 octobre.

De l'horreur dans Scarry Stories et le mariage Ready or Not

Scarry Stories To Tell In The Dark est un film d'horreur. « Dans un manoir abandonné, un groupe de jeunes trouve un livre qui raconte des histoires terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans conséquence : la lecture du livre permet à ses effroyables créatures de prendre vie… La petite ville va alors faire face à une vague de morts particulièrement atroces, et chacun devra affronter ses pires peurs pour sauver les habitants et arrêter ce carnage ». Un livre dont vous êtes le héros inversé en quelque sorte.

Continuons dans l'horreur avec Ready or Not. Comme dans Kill Bill, la mariée va prendre chère, mais elle n'a pas dit son dernier mot : « Le jour de son mariage, une jeune femme est invitée par ses beaux-parents pour le clou de la cérémonie : un jeu familial traditionnel auquel elle devra survivre ». Au cinéma le 29 août.

UglyDolls et Playmobil Le Film pour les enfants

Le 10 juillet, UglyDolls nous plonge dans la cité d'Uglyville où se retrouvent les jouets avec des défauts et qui ne peuvent donc pas être vendus aux enfants. Ils mènent une vie remplie de joie et de bonne humeur, mais Moxy et sa bande se demandent ce qu'il peut bien y avoir de l'autre côté de la montagne. Ils vont « découvrir un autre monde, Perfection, une ville où les poupées ordinaires sont élevées pour être idéalement conformes aux critères conventionnels afin de séduire les enfants ».

La morale de cette histoire est donnée dans le pitch : « À Perfection, les UglyDolls vont se retrouver confrontés à la différence, au rejet et à l’envie d'être aimés, mais ils finiront par comprendre qu’il n’est pas nécessaire d’être parfait pour être extraordinaire et que la seule chose qui compte, c’est qui l’on est vraiment ».

Les enfants pourront également regarder Playmobil Le Film programmé pour le 7 août. Deux humains se retrouvent plongés dans le monde des petits personnages et une grande sœur va tenter de retrouver et sauver son petit frère de 10 ans qui a pris l'apparence d'un Viking.

Un documentaire de Peter Jackson, des poupées russes chez Besson

Le 3 juillet, Peter Jackson proposera un documentaire sur la Première Guerre mondiale : Pour les Soldats Tombés. « Entre 1914 et 1918, un conflit mondial change à jamais le cours de l’histoire. Les hommes et femmes qui y ont participé ne vivaient pas dans un monde silencieux, en noir et blanc. Faites donc un voyage dans le temps pour revivre, comme si vous y étiez, ce moment majeur de l’histoire ». Warner Bros explique que, « à l’aide de technologies de pointe, Peter Jackson réussit le pari de transformer des images vieilles d’un siècle en séquences d’une étonnante modernité ». Au cinéma le 3 juillet.

Europacorp présente Anna, le prochain film de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans et Cillian Murphy. L'histoire : « Les Matriochkas sont des poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment ANNA et qui est “échec et mat” ». On espère que la dernière poupée ne cachera pas une clé USB.

Metropolitan Films présente The Kid, un film sur le tristement célèbre Billy : « Dans l’Ouest américain, un jeune garçon est forcé de fuir le foyer familial pour sauver sa sœur des griffes de leur oncle. En chemin, ils croisent la route du shérif Pat Garrett sur les traces du fameux hors-la-loi Billy le Kid. Le garçon devient fasciné par le bandit légendaire, à qui il rêve de ressembler ». Dane DeHaan, Ethan Hawke, Vincent D'Onofrio et Chris Pratt sont au casting. Ce film ne sortira pas dans les salles, mais directement en DVD le 20 juin.

Le plein de séries avec Criminal, The Boys et Veronica Mars

Toujours aussi prolifique, Netflix a mis en ligne des bandes-annonces pour Shaft (28 juin), la troisième saison de Glow (9 août) et la série Criminal. Cette dernière propose d'entrer dans la salle d'interrogatoire et de « découvrez 12 histoires criminelles uniques en provenance du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne ». Elle sera disponible cet automne, sans plus de précision.

Amazon Prime Video n'est pas en reste avec The Boys. L'histoire se déroule dans un monde alternatif où les « superhéros se sont laissé corrompre par la célébrité et la gloire et ont peu à peu révélé la part sombre de leur personnalité ». Pour faire de nouveau régner l'ordre, une équipe de justiciers sans pouvoir particulier décide de passer à l'action et essaye d'arrêter ces superhéros maléfiques.

Terminons enfin avec une autre série : Veronica Mars. Après trois saisons en 2000 et un film en 2014, l'histoire suit l'écoulement du temps puisqu'elle se déroule cinq ans après le film, toujours à Neptune. Le réalisateur laisse entendre qu'une suite pourrait même arriver. Kristen Bell incarne évidemment la détective Veronica Mars.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.