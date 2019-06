Le récap' des bons plans du moment, semaine 24

Cette semaine, nous fêtons les dix ans de la Hadopi. De son côté, Inpact-Hardware déchiffre pour vous l'architecture du chipset AMD X570 qui accueillera les processeurs AMD Zen 2. L'E3 était aussi l'occasion pour constructeurs et éditeurs de multiplier les annonces.

À deux semaines des soldes, les véritables promotions se font de plus en plus rares. Certains produits voient même leur prix légèrement remonter, en prévision de la date fatidique.

Pour autant, le secteur des forfaits téléphoniques n'en a que faire et la guerre des prix fait toujours rage sur les offres à 10 euros par mois. Sosh propose toujours son forfait 50 Go pour 9,99 euros pendant un an. B&You avec son forfait 40 Go à 9,99 euros sans limite de durée tout comme Red by SFR à 10 euros.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :