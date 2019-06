Boursorama Ultim : une carte sans frais à l'étranger, « gratuite » et sans conditions de revenus

Alors que l'été approche, la multiplication des services proposant la gratuité des frais de carte bancaire à l'étranger semble commencer à inquiéter le monde bancaire. Boursorama apporte sa réponse en lançant Ultim.

Face à la montée en puissance des néobanques, qui multiplient les services via leurs applications et cartes bancaires certains acteurs tentent d'apporter une réponse pour ne pas inciter leurs clients (et leurs fonds) à partir ailleurs.

Dans la banque traditionnelle, on voit encore assez peu de changements, sans doute parce que les clients y sont considérés comme relativement captifs. Ce n'est pas la même chose pour le secteur de la banque en ligne. Son succès s'est en effet construit sur les services numériques innovants et le faible coût.

Cette nouvelle concurrence est donc perçue comme une menace directe. Boursorama (appartenant à la Société Générale) a donc décidé de lancer son offre Ultim.

Une offre intéressante, avec certaines limites