Bandes-annonces : Men in Black International, Roxane, Ad Astra et La Reine des Neiges 2

Les agents M et H de l'antenne londonienne des Men in Black débarquent, tandis que Guillaume De Tonquédec joue les superstars du Net avec sa poule Roxanne. Du côté des bandes-annonces, Brad Pitt et Esla doivent eux aussi sauver le monde dans respectivement Ad Astra et La Reine des Neiges 2. Signalons aussi Tolkien, Midsommar et Little.

Men in Black: International et une poule star d'Internet

Cette semaine, ils sont de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour sauver la Terre, l'Univers et plus si affinité. Voici Men in Black: International, avec Chris Hemsworth (agent H) et Tessa Thompson (agent M). L'action se déroule à Londres : « Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black ».

Moins dans la baston et la science-fiction, faisons un détour à la campagne avec Roxanne. Il ne s'agit pas d'un biopic sur Police (comme c'est la mode en ce moment), mais d'une comédie avec Guillaume De Tonquédec et Léa Drucker. Le rôle principal est tenu par... une poule : « Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur Internet ».

Isabelle Huppert et Chloë Grace Moretz amie-amie dans Greta

Greta est un thriller interdit aux moins de 12 ans avec Isabelle Huppert : « Quand Frances trouve un sac à main égaré dans le métro de New York, elle trouve naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée aussi excentrique que mystérieuse. L’une ne demandant qu’à se faire une amie et l’autre fragilisée par la mort récente de sa mère, les deux femmes vont vite se lier d’amitié comblant ainsi les manques de leurs existences. Mais Frances n’aurait-elle pas mordu trop vite à l’hameçon ? »

Brad Pitt l'astronaute va sauver le monde dans Ad Astra

Du côté des bandes-annonces, la 20th Century Fox a mis en ligne une vidéo pour Ad Astra avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Voici le résumé : « L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers ».

Bref, encore un film sur la fin de l'humanité, le voyage dans l'espace et la vie extra-terrestre ; la routine dans la science-fiction. Au cinéma le 2 octobre.

Le biopic Tolkien se prépare, retour à l'adolescence pour Regina Hall

Attendu par de nombreux fans, Tolkien se dévoile davantage dans une courte vidéo de 30 secondes. Il sortira la semaine prochaine et « revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre mondiale éclate et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu ».

Universal Picture présente Little. Une histoire déjà vue et revue d'une personne adulte qui se retrouve dans son corps d'adolescente, probablement pour régler un problème à cette époque. Nous n'en saurons pas davantage sur cette comédie et le synopsis n'est pas d'une grande aide : « Par miracle, une femme, à un moment crucial de sa vie, revit son adolescence ». Là encore, la sortie est prévue pour le 19 juin.

La Reine des Neiges 2 et le très étrange Midsommar

Disney a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour La Reine des Neiges 2, dont voici le résumé : « Le passé recèle parfois de grands mystères ». « Longtemps nous avons pensé que les pouvoirs d’Elsa étaient trop puissants pour ce monde. Aujourd’hui, il faut espérer... qu’ils soient assez puissants », explique la voix off. Pour trouver les réponses, Elsa doit explorer son « jardin secret ». Réponse le 20 novembre.

Metropolitan Films dévoile Midsommar... un film qui s'annonce bien étrange et que l'on aurait bien du mal à résumer simplement. Voici donc le synopsis brut de décoffrage : « Dani et Christian sont sur le point de se séparer quand la famille de Dani est touchée par une tragédie. Attristé par le deuil de la jeune femme, Christian ne peut se résoudre à la laisser seule et l’emmène avec lui et ses amis à un festival estival qui n’a lieu que tous les 90 ans et se déroule dans un village suédois isolé. Mais ce qui commence comme des vacances insouciantes dans un pays où le soleil ne se couche pas va vite prendre une tournure beaucoup plus sinistre et inquiétante ». Dans les salles obscures le 31 juillet.

Triplette de Shaft, Jessica Jones et Dark

Le 28 juin, Shaft débarquera sur Netflix, avec trois acteurs incarnant Shaft pour le prix d'un : Richard Roundtree, Samuel L. Jackson et Jessie Usher. Il s'agit de la suite des Shaft de 1971 et de 2000.

Toujours sur la plateforme de streaming, nous avons aussi eu des bandes-annonces pour la troisième et dernière saison de Jessica Jones (14 juin) et la deuxième de Dark (21 juin).

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.