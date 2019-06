Flock fait dans la finesse (ou pas)

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

La finesse, c'est effectivement le mot clé de la semaine, notamment chez TF1 avec son service de replay qu'il faut désormais appeler Advertising VOD ; c'est une « révolution ». Flock imagine un futur proche où les téléspectateurs se demanderont quoi regarder.

Pendant ce temps, l'ANFR a décidé de sortir du bois sur la question de la 5G et des prévisions météorologiques via les satellites. La décision des États-Unis sur l'attribution des fréquences pourrait avoir des répercussions mondiales, mais la France et l'Europe compte bien faire entendre leur voix durant la Conférence mondiale des radiocommunications.

Pendant ce temps-là, Laurent Nuñez confirme qu’une nouvelle loi Renseignement va être présentée, notamment pour régler la clause d’extinction associée aux boîtes noires de la loi de 2015. Mais ce « sera aussi l'occasion de voir, avec l'ensemble des services de renseignement, s'il faut adapter nos techniques au développement de nouvelles technologies, comme le développement de la 5G ». Bref, cibler large.

Pendant ce temps-là, les longues dents des ayants droit comptent s'attaquer à de nouveaux marchés : les PC fixes et les disques durs (sans oublier les SSD évidemment) nus. De quoi s'assurer de nouvelles sources de flux financiers. Enfin, la finesse était aussi au rendez-vous chez YouTube avec le blocage de plusieurs chaînes d'histoires. Les algorithmes pensaient être en face de contenus haineux ; perdu.

