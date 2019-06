Bandes-annonces : X-Men Dark Phoenix, Les Particules, Le Mans 66, Play, Casa de Papel, En Avant...

Cette semaine, dans X-Men : Dark Phoenix, Jean Grey montre qui est la patronne. Du côté des bandes-annonces, il y en a pour tous les goûts avec une course automobile mythique dans Le Mans 66, de la baston avec Rambo : Last Blood, de l'horreur avec Brightburn et Annabelle, de la nostalgie avec Play et un braquage dans Casa de Papel saison 3.

Jean Grey explose tout, l'étrange sous-sol de Ma

Demain, X-Men : Dark Phoenix sera à l'affiche. Cette fois-ci, l'équipe de superhéros doit affronter son ennemi le plus puissant : Jean Grey, l’une des leurs. Voici le pitch : « Au cours d'une mission de sauvetage dans l'espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men ».

Dans Ma, Tate Taylor nous propose un thriller interdit aux moins de 12 ans : « Sue Ann, une femme solitaire vit dans une petite ville de l’Ohio. Un jour, une adolescente ayant récemment emménagé, lui demande d’acheter de l’alcool pour elle et ses amis ; Sue Ann y voit la possibilité de se faire de nouveaux amis plus jeunes qu’elle. Elle propose aux adolescents de traîner et de boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de sa maison. Mais Sue Ann a quelques règles : ne pas blasphémer, l’adolescent qui conduit doit rester sobre, ne jamais monter dans sa maison et l’appeler Ma. Mais l’hospitalité de Ma commence à virer à l’obsession ».

Un parasite, des Particules du Grand collisionneur de hadrons

Parasite est un autre thriller du coréen Bong Joon Ho, dont voici le pitch : « Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable ».

Enfin, Les Particules de Blaise Harrison est un drame sur l'adolescence qui propose un voyage entre réalité et fiction : « Pays de Gex, frontière franco-suisse. P.A. et sa bande vivent leur dernière année au lycée. À 100 mètres sous leurs pieds, le LHC, l’accélérateur de particules le plus puissant du monde, provoque des collisions de protons pour recréer les conditions d’énergie du big bang, et détecter des particules inconnues à ce jour. Tandis que l’hiver s’installe et que P.A. voit le monde changer autour de lui, il commence à observer des phénomènes étranges, des modifications dans l’environnement, de façon imperceptible d’abord, puis c’est tout son monde qui semble basculer ».

Ça déménage dans Le Mans 66 et Rambo 5

Du côté des bandes-annonces, Le Mans 66 se place sans surprise dans le monde des courses automobiles. Près de 30 ans après Jours de Tonnerre, il n'est pas question de NASCAR, mais du mythique circuit des 24h du Mans. Le film nous replonge en 1966 lorsque Ford veut mettre un terme à la suprématie de Ferrari. Nous retrouvons Christian Bale et Matt Damon dans les rôles principaux.

Comme prévu, Metropolitan a dévoilé le cinquième épisode de la saga Rambo : Last Blood. Dans ce nouvel opus, le « vétéran de la Guerre du Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain ». Et Rambo ne compte pas se laisser faire face à cette bande : « S'ils viennent me chercher, c'est la mort qu'ils trouveront. Je veux ma vengeance ». Au cinéma le 25 septembre.

Entre Brightburn et Annabelle, qui est le pire ?

Trois semaines avant sa sortie dans les salles obscures, Brightburn – L’Enfant du Mal a droit à sa bande-annonce finale. L'histoire reprend celle de Superman, sauf que l'enfant venu d’un autre monde et qui arrive sur Terre va se révéler... terriblement malveillant. Meurtres sanglants sont au programme de ce film interdit aux moins de 12 ans.

Le 10 juillet, Annabelle sera de retour dans La Maison du Mal. Pour rappel, dans ce nouvel opus, les « démonologues » Ed et Lorraine Warren entreposent la fameuse poupée dans une vitrine protégée par un verre béni, qui se trouve dans une pièce réservée aux artefacts (avec potentiellement de nombreux amis pour Annabelle) et verrouillée à double tour. La suite, vous la voyez évidemment venir : « une nuit d’horreurs se profile alors qu’Annabelle réveille les esprits maléfiques de la salle, qui dirigent leur attention vers une nouvelle cible : la fille de 10 ans des Warrens, Judy et ses amis ».

Les Baronnes prennent les choses en main

Warner Bros présente Les Baronnes, qui sortira le 21 août. Voici le synopsis : « Dans le quartier de Hell’s Kitchen en 1978, Melissa McCarthy, nommée aux Oscars, Tiffany Haddish et Elisabeth Moss, interprètent les trois épouses de mafieux irlandais envoyés en prison par le FBI. L’air de rien, ces trois femmes reprennent les affaires mafieuses en main et se révèlent, contre toute attente, particulièrement douées. Qu’il s’agisse de collecter l’argent du racket ou d’éliminer la concurrence…au sens propre du terme ».

Le studio a également mis en ligne une vidéo pour Le Chardonneret avec Nicole Kidman et Ansel Egort. Il s'agit d'une adaptation du roman éponyme de Donna Tartt, récompensé par le prix Pulitzer en 2014. Voici le résumé : « Theodore "Theo" Decker n'a que 13 ans quand sa mère est tuée dans une explosion au Metropolitan Museum of Art. Cette tragédie va bouleverser sa vie : passant de la détresse à la culpabilité, il se reconstruit peu à peu et découvre même l'amour. Tout au long de son périple vers l'âge adulte, il conserve précieusement une relique de ce jour funeste qui lui permet de ne pas perdre espoir : un tableau d'un minuscule oiseau enchaîné à son perchoir ». La sortie est prévue pour le 11 septembre.

Max Boubil raconte sa vie dans Play, En Avant avec Disney

Dans Play, d'Anthony Marciano, Mars Films propose un retour sur 25 ans de la vie de Max Boubil : « En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à travers son objectif ». Au cinéma le 16 octobre.

Disney a mis en ligne une première bande-annonce pour En Avant. « Il y a bien longtemps, le monde était magique… mais les temps changent », explique la vidéo en guise d'introduction. L'histoire se déroule à notre époque, mais dans un monde différent, peuplé de créatures fantastiques et légendaires, dans lesquelles on retrouve des « saletés » de licornes qui font les poubelles. La sortie est prévue pour le 4 mars 2020.

Beyoncé a mis en ligne une petite vidéo d'une trentaine de secondes pour le film en live-action Le Roi Lion de Jon Favreau. Elle y prête pour rappel sa voix à Nala.

STAN, La Casa de Papel et Dark Crystal sur Netflix

C'est une habitude, Netflix a mis en ligne de nombreuses vidéos. Dans le lot, il est question de la troisième saison de La Casa de Papel, avec un nouveau braquage en perspective. « Cette fois, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour la famille ». La petite bande se réunit de nouveau pour sauver l'un des leurs. La série sera disponible le 19 juillet

Signalons aussi Dark Crystal : Le temps de la résistance (30 août), la seconde saison de Dark (21 juin), Mr. Iglesias (21 juin) et Trinkets (14 juin), dont voici le résumé : « L'amitié n'a pas de prix. Le reste, ça se vole ». Enfin, le STAN (Service des Titres qui Arrivent sur Netflix) du mois de mai est en ligne pour rappeler les sorties du mois.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.