Bandes-annonces : Rocketman, Terminator Dark Fate, Star Trek Picard, Rambo 5, Family Business...

Cette semaine, Rocketman affronte Godzilla II. Mathilde Seigner remplace Mathilde Seigner dans Ni une ni deux et Benoît Poelvoorde fait du camping dans Venise n'est pas en Italie. Du côté des bandes-annonces, Terminator : Dark Fate, Star Trek : Picard, Fourmi... et l'étrange Yves.

Rocketman plus fort que Godzilla ?

Cette semaine, un nouveau biopic musical est à l'affiche : Rocketman, centré sur la vie de Sir Elton John bien évidemment. « Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une superstar mondiale. Il est aujourd’hui connu sous le nom d’Elton John. Son histoire inspirante – sur fond des plus belles chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable succès d’un enfant d’une petite ville de province devenu icône de la pop culture mondiale ».

Vous préférez la science-fiction et des combats de monstres improbables, vous allez être servi avec Godzilla II Roi des Monstres. Est-il vraiment nécessaire d'avoir le résumé du scénario ? Très bien, vous l'aurez voulu, le voici : « L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater ».

Mathilde Seigner pour le prix d'une, une famille « en or »

Deux comédies françaises sont aussi à l'affiche, notamment Ni une ni deux d'Anne Giafferi. Mathilde Seigner (en double) et François-Xavier Demaison sont les têtes d'affiche : « Suite à une opération de chirurgie esthétique ratée, une comédienne fait appel à un sosie pour la remplacer sur son prochain tournage... sans se douter qu’il s’agit de sa propre sœur jumelle dont elle ignorait l’existence ».

Venise n'est pas en Italie d'Ivan Calbérac est une autre comédie, dans une ambiance bien plus frivole. Benoît Poelvoorde et Valérie Bonneton incarnent des parents (un peu particuliers) vivants dans une caravane. Leur fils, Émile, est invité à Venise pour les vacances par la fille dont il est amoureux. Après la joie, un problème de taille se dessine pour l'adolescent : « les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique ».

Terminator, Sarah Connor, Jean-Luc Picard et Rambo de retour

La 20th Century Fox présente un nouvel opus dans la saga Terminator : Dark Fate. Pour vous remettre dans l'ambiance, il suffit de regarder les premiers films puisque celui-ci fait suite aux événements du Jugement Dernier. Arnold Schwarzenegger y reprend son rôle de T-800, tandis que Linda Hamilton est l'incontournable Sarah Connor. La sortie dans les salles obscures est programmée pour le 23 octobre.

Le scénario devrait vous rappeler quelque chose (et c'est clairement assumé) : « De nos jours à Mexico. Dani Ramos (Natalia Reyes), 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée à deux inconnus : d’un côté Gabriel (Gabriel Luna), une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grâce (Mackenzie Davis), un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger ».

Du côté des séries, Star Trek : Picard se prépare à arriver sur Amazon Prime. Patrick Stewart reprend donc son rôle de l'emblématique officier de Starfleet Jean-Luc Picard. La voix-of pose une question : « Pourquoi avez-vous quitté Starfleet, amiral ? ». Seule certitude (qui vaut ce qu'elle vaut) : « La fin n’est que le commencement ».

Si la bande-annonce de Rambo The Last Blood (cinquième opus) n'a pas encore été officiellement été mise en ligne, elle a fuité sur les plateformes de streaming (avec une très mauvaise qualité) après sa diffusion au Festival de Cannes. Sur YouTube, Metropolitan Films a demandé la suppression de cette vidéo « pour atteinte aux droits d'auteur » (ici par exemple). La sortie est prévue pour le 25 septembre.

Dans ce nouveau film, « John Rambo va affronter un cartel mexicain après l'enlèvement de la fille d'un ami ». Sylvester Stallone reprend évidemment son rôle. Nous l'intégrerons à cette actualité lorsqu'elle sera officiellement disponible.

Time to become war. @TheSlyStallone is back with your first look at Rambo V: Last Blood. #RamboV pic.twitter.com/b1vWEbC3Qz — Lionsgate Movies (@Lionsgate) 1 novembre 2018

Premier de la classe pour les vacances, Yves pour... on cherche encore

Le 10 juillet (juste à temps pour les vacances d'été), Michèle Laroque incarnera une professeure dans Premier de la classe. Elle va venir en aide un jeune élève pour qu'il puisse passer dans la classe supérieure : « Abou, 13 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est "1er de sa classe". Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué ! Quand arrive la première réunion parents-profs, il va monter le plus gros mytho de sa vie : recruter de faux profs parmi ses connaissances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontreront son faux père. Ça devrait être facile…en théorie ».

Yves est un film qui sortira le 26 juin et... dont on aurait bien du mal à vous expliquer de quoi il retourne. Voici le pitch et vous trouverez la bande-annonce dans la liste de lecture ci-dessous. Il faudra vous débrouiller avec : « Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digital Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui simplifier la vie… ».

Alors que la sortie de Men in Black International se rapproche (le 12 juin pour rappel), Sony Picture intensifie sa communication avec la mise en ligne de nombreux extraits et autres « TV Spots ». Nous les avons ajoutés à la fin de notre liste de lecture.

Du foot avec François Damiens, deux amis/ennemis

Fourmi réunit François Damiens, André Dussollier et Ludivine Sagnier autour de Théo, alias « Fourmi », fils unique de parents divorcés : « Tandis que sa mère Chloé vit les prémices d’une nouvelle histoire d’amour, son père Laurent semble s’enliser dans une vie sans perspectives ». Au cinéma le 4 septembre.

Mars Films présente Persona non grata : « José Nunes et Maxime Charasse sont amis et associés minoritaires dans une entreprise de BTP en difficulté. Devant la nécessité de protéger leurs intérêts, ils prennent une décision radicale et se retrouvent liés par un sombre secret. Alors qu’ils commencent à entrevoir un avenir meilleur, un étrange personnage fait irruption dans leurs vies, leur rappelant que rien ne peut complètement s’effacer ». Dans les salles obscures le 17 juillet.

Un Chinois à Paris, un Yeti en Chine

Le studio présente aussi Made in China de Julien Abraham. « François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été adopté ».

Pour les enfants, Universal Pictures dévoile son film d'animation Abominable, qui sortira le 23 octobre. Voici le résumé : « Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest ».

Une série française sur Netflix , une autre d'animation

À partir du 28 juin, la série française Family Business sera disponible sur Netflix : « apprenant que le cannabis va être légalisé, Joseph, entrepreneur raté, décide de transformer, avec l'aide de sa famille et de ses amis, la boucherie casher de son père et d'ouvrir le premier coffee-shop de marijuana de France ». Jonathan Cohen, Gérard Darmon et Julia Piaton sont à l'affiche.

Signalons aussi la série d'animation 7Seeds (28 juin) : « En se réveillant dans un monde post-apocalyptique, Natsu apprend que son corps a été cryogénisé dans le cadre d'un programme de survie de l'humanité ».