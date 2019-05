Flock a la positive attitude

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

La transparence autour des algorithmes de Parcoursup fait régulièrement débat, et s'est récemment invitée au Conseil d’État. Pour le moment la porte reste fermée et la recette du gloubi-boulga reste secrète. La décision de la haute juridiction devrait être connue dans deux ou trois semaines.

Pendant ce temps, d'autres sont visiblement très pressés de sortir des produits avec un écran pliable... quitte à lancer une campagne de rappel avant même la commercialisation dans le cas du Galaxy Fold de Samsung. Pas de quoi décourager Lenovo qui présentait un prototype de ThinkPad X1.

Vous habitez dans les départements 1 à 19 (zone 1) et vous n'avez pas encore fait votre télédéclaration des revenus 2018... Mauvaise nouvelle il est déjà trop tard, mais il reste encore quelques jours pour les autres. Même si cette situation vous met de mauvaise humeur, ce n'est pas une raison pour ne pas sourire lorsque vous croisez un policer équipé d'une caméra-piéton, d'autant que les expérimentions sont pour le moment laborieuses.

Enfin, l'Anses a publié un épais rapport les LED et à la lumière bleue. Face aux risques avérés pour la santé et le rythme biologique, l'Agence propose une liste de recommandations, surtout pour les plus jeunes. Flock à une alternative à vous proposer.

