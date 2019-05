Bandes-annonces : John Wick 3, Men in Black 4, Black Mirror 5, Once Upon A Time In Hollywood

Cette semaine, préparez-vous à une bagarre générale avec John Wick Parabellum. Pour toute la famille, Aladdin est de retour. La fiction est à l'honneur avec Catwoman, Men in Black International, Black Mirror 5, Stranger Things 3, etc. le prochain film de Tarantino se dévoile aussi : Once Upon A Time In Hollywood.

John Wick distribue les mandales, Will Smith exauce les vœux

John Wick revient pour de nouvelles aventures dans Parabellum, le troisième opus de la saga. L'action se déroule juste après le deuxième volet, quand il enfreint une règle fondamentale : « il a tué à l’intérieur même de l’Hôtel Continental. "Excommunié", tous les services liés au Continental lui sont fermés et sa tête mise à prix. John se retrouve sans soutien, traqué par tous les plus dangereux tueurs du monde ».

Dans un registre différent, Will Smith (alias le génie) est à l'affiche du prochain film de Guy Ritchie : Aladdin. Inutile de vous présenter l'histoire, elle a déjà été vue et revue de nombreuses fois. Mena Massoud incarne Aladdin, tandis que Naomi Scoot joue Jasmine et Marwan Kenzari, Jafar.

Les plus belles années de Lelouche, la radicalisation d'Ahmed

Du côté des films français, nous avons Les plus belles années d'une vie de Claude Lelouche. La suite d'Un homme et une femme de Claude Lelouch, Palme d'or à Cannes en 1966. Le pitch de cette comédie dramatique : « ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course se perd un peu sur les chemins de sa mémoire ».

Enfin, les frères Dardenne proposent Le jeune Ahmed : « En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et les appels de la vie ». Pour rappel, les deux réalisateurs ont obtenu par deux fois la Palme d'or pour Rosetta et L'enfant.

Catwoman et MIB International œuvrent dans l'ombre

Les superhéros sont loin d'être morts et ce n'est pas DC Comics qui dira le contraire. Après une apparition dans quelques épisodes de l'Arrowverse, Catwoman a droit à sa propre série. La cousine de l'homme chauve-souris est incarnée par Ruby Rose ( xXx: Reactivated, John Wick 2).

Dans Men in Black International, les héros restent dans l'ombre avec, eux aussi avec un costume noir, mais sans la cape. Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson et Liam Neeson sont au casting de ce spin-off : « Une équipe d'agents secrets des Men in Black, basée à Londres, est confrontée à un meurtre mystérieux qui l'envoie aux quatre coins du globe ». La sortie est programmée pour le 12 juin.

Continuons avec Once Upon A Time In Hollywood, le dernier film de Quentin Tarantino en compétition officielle à Cannes et qui sortira le 14 août. Il dispose déjà d'un casting cinq étoiles : Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Kurt Russell, Al Pacino, etc.

Pitch : « En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus ». Leur route va croiser celle de Sharon Tate (ex-épouse de Roman Polanski) et du tristement célèbre Charles Manson.

Downton Abbey (le film) et Westworld III : deux époques, deux ambiances

Le 25 septembre, Downton Abbey sortira sur grand écran. Il s'agit évidemment de l'adaptation au cinéma de la série TV. On y suit donc les tribulations des Crawley et surtout de leurs domestiques, qui se préparent à accueillir la famille royale pour un dîner.

Du côté des séries, HBO prépare la troisième saison de Westworld, avec Aaron Paul. Sur la musique Brain Damage des Pink Floyd, nous découvrons un monde aux antipodes du fameux parc d'attractions des premières saisons. Les décors sont soignés, dans la lignée d'un Minority Report ou I, Robot. Il faudra encore être patient pour en apprendre davantage. La sortie est prévue pour 2020.

Disney propose une nouvelle bande-annonce pour Toy story 4. Toute l'équipe de Woody se mobilise pour essayer de retrouver Forky alias Fourchette, avec un nouvel allié : Duke Caboom. Voici le résumé : « Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils ».

Trois bandes-annonces pour les épisodes de Black Mirror 5

Du côté de Netflix, Black Mirror est à l'honneur avec une cinquième saison qui arrivera le 5 juin. Elle comportera « trois nouvelles histoires sur l'avenir que nous aurions dû voir arriver ». Après une première bande-annonce globale, des vidéos pour chaque épisode ont été mises en ligne.

Anthony Mackie (Sam Wilson/Le Faucon dans Avengers) est présent dans Striking Vipers, Andrew Scott (Jim Moriarty dans la série Sherlock) dans Smithereens et enfin la chanteuse Miley Cyrus dans Rachel, Jack and Ashley Too.

Désenchantée, Stranger Things 3, Leila, etc.

La plateforme de streaming annonce aussi la suite de Désenchantée. De nouveaux épisodes pour la première saison seront mis en ligne cette année, et 20 autres arriveront en 2020 et 2021. Il s'agit pour rappel de la série réalisée par Matt Groening, le père des Simpson et de Futurama.

Continuons dans les séries à succès avec la troisième saison de Stranger Things. Un mot d'ordre : « L'été est arrivé à Hawkins, Indiana ». Mais nous n'en saurons pas davantage pour le moment. La sortie est prévue pour le 4 juillet.

Dans 10 jours, How to Sell Drugs Online (Fast) sera disponible sur Netflix : « Grâce au business de revente de drogue qu'il monte en ligne avec son meilleur ami Lenny, Moritz va bientôt sortir de sa période geek ».

De son côté, Leila dépeint le combat d'une mère pour retrouver sa fille : « Dans un futur obnubilé par la pureté, une femme refuse de subir le calvaire de l'oppression. Ce qui lui permet d'avancer dans les abîmes de l'enfer, c'est sa fille, Leila ». Les épisodes de la série seront mis en ligne le 14 juin.

Enfin, dans un genre différent, Les Chroniques de San Francisco avec Laura Linney et Ellen Page sera en ligne le 7 juin. Cette série est inspirée des livres d'Armistead Maupin : « De retour dans le San Francisco de nos jours, Mary Ann (Laura Linney) retrouve sa fille adoptive Shawna (Ellen Page) et son ex-mari Brian (Paul Gross) qu'elle avait quitté vingt ans plus tôt pour poursuivre sa carrière ».