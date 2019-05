Le récap' des bons plans du moment, semaine 20

Cette semaine, l'équipe de Next INpact fait le point sur les nouveautés de la beta 3 d'Android Q et accède aux fichiers d'une machine distante depuis l'explorateur (SSHFS-Win). Alors qu'INpact Hardware prépare sa machine de test pour les cartes graphiques et autres composants.

C'est encore la guerre des prix dans la téléphonie mobile, avec 50 Go de 4G pour 9,99 euros par mois, pendant un an chez Sosh. Les SSD sont toujours en promotions, avec 2 To pour moins de 200 euros, 960 Go pour moins de 100 euros et 500 Go à moins de 50 euros.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :