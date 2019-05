Bandes-annonces : The Dead Don't Die, Ça 2, Maléfique Le Pouvoir du Mal, I am mother, Batwoman

Ce mardi, The Dead Don't Die est présenté pour l'ouverture du 72e Festival de Cannes et sort en même temps dans les salles. Demain, la comédie Séduis-moi si tu peux sera aussi à l'affiche. Du côté des bandes-annonces, nous avons eu droit à Maléfique : Le Pouvoir du Mal, Ça le Film - Chapitre 2, Le Daim et I am mother.

Bill Murray face aux zombies, Charlize Theron en lice pour la présidence

Petite entorse au règlement cette semaine avec The Dead Don't Die qui est diffusé dès aujourd'hui pour l'ouverture du Festival de Cannes et qui sort également ce mardi dans les salles. Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny et Iggy Pop sont à l'affiche de ce mélange entre comédie et épouvante interdit aux moins de 12 ans.

Voici le pitch : « Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. La lune est omniprésente dans le ciel, la lumière du jour se manifeste à des horaires imprévisibles et les animaux commencent à avoir des comportements inhabituels. Personne ne sait vraiment pourquoi. Les nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux qui allait s’abattre sur Centerville. Les morts sortent de leurs tombes et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. La bataille pour la survie commence pour les habitants de la ville ».

Restons dans les comédies avec Charlize Theron et Seth Rogen dans Séduis-moi si tu peux. Un mélange entre Attrape-moi si tu peux et Pretty Woman où les rôles sont inversés : « Fred, un journaliste au chômage, a été embauché pour écrire les discours de campagne de Charlotte Field, en course pour devenir la prochaine présidente des États-Unis et qui n’est autre... que son ancienne baby-sitter ! Avec son allure débraillée, son humour et son franc-parler, Fred fait tâche dans l’entourage ultra codifié de Charlotte. Tout les sépare et pourtant leur complicité est évidente. Mais une femme promise à un si grand avenir peut-elle se laisser séduire par un homme maladroit et touchant ? ».

Jean Reno, tueur paisible au bord d'un lac

Il y a aussi de l'action avec Cold Blood Legacy - La mémoire du sang, avec Jean Reno dans le rôle principal. Presque 30 ans après Léon, il incarne encore une fois un tueur à gages. Cette fois-ci, il tente de passer une paisible retraite solitaire au bord d'un lac isolé dans le grand Nord-américain. Mais son quotidien va être chamboulé lorsqu'une jeune femme blessée arrive à son chalet : il va devoir risquer sa vie pour essayer de la sauver.

Les méchants en force avec le retour de Maléfique et Ça

Cinq ans après Maléfique, Angelina Jolie enfile de nouveau son costume de méchante sorcière dans Maléfique : Le Pouvoir du Mal. Elle se dresse contre la nouvelle reine Ingrith, alias Michelle Pfeiffer. La princesse Aurore sera également de la partie, mais Disney n'en dévoile pas beaucoup plus pour le moment sur l'intrigue.

« Ce nouveau film d’aventures fantastiques réalisé par Joachim Rønning est la suite de Maléfique sorti en 2014, qui révélait les origines de ce personnage fascinant et effrayant du grand classique d’animation Disney La belle au bois dormant », explique le studio. La sortie est prévue pour le 16 octobre.

Warner Bros dévoile Ça le Film - Chapitre 2, dont voici l'histoire : « Tous les 27 ans, une créature maléfique revient hanter les rues de Derry, dans le Maine. Près de trente ans après les événements du premier opus, les membres du Club des Ratés, désormais adultes, se retrouvent ». Bill Skarsgård incarne une nouvelle fois le clown sanguinaire, tandis que le Club des Ratés est également de retour.

Superhéros à tous les étages : Watchmen et Batwoman

HBO a mis en ligne une vidéo d'un peu plus d'une minute sur la série Watchmen de Damon Lindelof, qui arrivera cet automne. Dans cette histoire, les superhéros sont traités comme des hors-la-loi. Regina King, Jeremy Irons, Don Johnson, Jean Smart et Tim Blake Nelson sont au casting.

Restons dans le domaine des superhéros avec Batwoman. La chaine CW a mis en ligne il y a quelques jours un premier teaser, avec Ruby Rose dans le rôle principal. Pour rappel, cette série avait déjà été annoncée en janvier avec la commande d'un pilote. On avait déjà pu apercevoir l'héroïne dans un crossover entre Green Arrow, The Flash et Supergirl.

Jean Dujardin le tueur au daim, Brightburn le méchant superman

Sony Pictures a mis en ligne plusieurs courts extraits pour Brightburn – L’Enfant du Mal. Pour rappel, l'histoire est inspirée de celle de Superman, mais avec un « détail » qui change tout : contrairement à Kal-El, le superhéros n'est pas gentil et semble avoir un goût prononcé pour l'horreur et la torture. La sortie est révue pour le 26 juin.

Dans Le Daim, Jean Dujardin incarne un tueur un peu particulier qui aime aussi filmer. Une version moderne de C'est arrivé près de chez vous ? Impossible à dire pour l'instant et il ne faut pas compter sur le synopsys pour en savoir davantage sur l'intrigue : « Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet ». Le Daim est réalisé par Quentin Dupieux, également connu sous le pseudonyme Mr. Oizo dans le monde de la musique. Il sortira le 19 juin dans les salles obscures.

Dans un registre moins sombre, Universal Pictures a mis en ligne une seconde bande-annonce pour Comme Des Bêtes 2, la suite du premier opus sorti en 2016. La sortie est programmée pour le 31 juillet.

Netflix signe un accord avec Dark Horse Comics

Il y a quelques jours, Netflix a annoncé avoir conclu un accord avec Dark Horse Comics (Sin City, Hellboy, etc.) : « Cela signifie que Netflix aura le premier regard sur tous les titres Dark Horse pour les projets de film et de séries », explique la plateforme. Pour rappel, elle travaillait déjà avec cet éditeur pour Umbrella Academy, qui a été renouvelé pour une seconde saison.

Le 7 juin, sortira un thriller de science-fiction : I am mother. On y suit les aventures d'une jeune fille, « la première d'une nouvelle génération d'humains à être élevée par Mère, un droïde dont la mission est de repeupler la Terre suite à l'extinction de la race humaine. Mais la relation unique qu'elles ont tissée est menacée lorsqu'une inconnue blessée arrive avec des nouvelles qui remettent en question tout ce qui a été inculqué à Fille sur le monde extérieur ainsi que les véritables intentions de Mère ».

La plateforme a également mis en ligne des bandes-annonces pour la troisième saison de 3 % (7 juin), la troisième également de C'est du gâteau (17 mai) et Wat / If avec Renée Zellweger (24 mai) qui soulève une question : « Et si une mystérieuse inconnue vous faisait une proposition impossible à refuser ? ».

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.