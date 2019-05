Des députés veulent systématiser les consultations en ligne de citoyens

La commission des lois de l’Assemblée nationale entamera demain l’examen du projet de réforme de règlement du Palais Bourbon. Parmi les sujets en débat : l’introduction de pétitions en ligne, mais aussi les consultations citoyennes.

Le Parlement devrait-il systématiquement consulter la population, via Internet, avant d’examiner un texte de loi ? La question s’était déjà posée sous la précédente majorité, en toute fin de quinquennat – sans avoir le temps d’être réellement débattue (voir notre article).

Voilà qu’elle ressurgit, quelques mois après le début de la crise des « gilets jaunes » et l’organisation du « grand débat national » voulu par Emmanuel Macron. La députée Laure de La Raudière espère en effet que la réforme du règlement de l’Assemblée nationale conduira les députés à encadrer juridiquement cette pratique de plus en plus courante au Palais Bourbon. Jusqu’à la rendre obligatoire.

Institutionnaliser les consultations en ligne, voire les généraliser