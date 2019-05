Flock s'attaque aux faux-semblants

Comme chaque samedi à 13h37, Flock pose son regard acide sur l'actualité dans le domaine numérique. Il publie ainsi une chronique regroupant cinq ou six dessins en rebond sur nos articles.

Depuis ses débuts et nos débuts il y a plus de 16 ans, internet a bien changé. Pensé pour un libre partage de la culture et de l'information, il est désormais largement utilisé à des fins de propagande, de désinformation, mais aussi de harcèlement.

Des outils auxquels nos dirigeants ont parfois recours, de manière plus ou moins directe, lorsque cela sert leurs intérêts. Mais contre lesquels ils s'engagent publiquement à lutter, main dans la main avec les géants américains. Certains y verront une ironie du sort, d'autres une suite logique des opérations de privacy washing en cours.

Pendant ce temps, les tout-puissants algorithmes montrent chaque jour leur défaillance dans une indifférence quasi-générale, ne serait-ce que lorsqu'ils sont incapables de mettre en avant le site d'origine d'un logiciel dans leurs résultats, ou lorsque l'on retrouve des contenus promotionnels, sponsorisés ou avec de faux journalistes dans la rubrique actualité.

Pendant ce temps, d'autres combats manquent de moyen, qu'il s'agisse de la lutte contre la maltraitance animale ou le démarchage téléphonique. Heureusement, il existe quelques bonnes nouvelles : il existe un sudo pour Windows !

Cette chronique est financée grâce au soutien de nos abonnés. Vous pourrez la retrouver en accès libre dès la semaine prochaine, comme toutes les précédentes publications de Flock dans nos colonnes.