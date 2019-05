Le récap' des bons plans du moment, semaine 19

Cette semaine, Next-INpact fête ses 16 ans, entre deux parts de gâteau, l'équipe s'est occupée de l'automatisation de l'installation de Windows et d'un guide pour personnaliser l'installation d'Ubuntu.

Les French Days ayant pris fin la semaine dernière, les revendeurs reprennent leur souffle. De leurs côtés les opérateurs proposent toujours des forfaits 4G à 10 euros, avec une enveloppe de 20 Go pour Sosh (pendant 12 mois), 30 Go de data pour RED by SFR et 40 Go pour B&You, sans limite de durée pour ces deux derniers.

Comme d'habitude, voici l'ensemble des offres disponibles, triées par catégorie :