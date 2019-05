Bandes-annonces : Pokémon Détective Pikachu, Hellboy, Spider-Man Far From Home, Beaux-Parents

Cette semaine, Pikachu débarque sur grand écran pour mener l'enquête, tandis que Hellboy va sauver le monde. Bref, chacun sa croix. Du côté des bandes-annonces, Spider-Man : Far From Home vient clôturer la phase III du MCU, tandis que Blinded by the Light nous transporte dans la musique de Bruce Springsteen.

Pikachu sort la loupe, Hellboy l'artillerie lourde

Après une semaine relativement calme, l'action revient au galop avec Pokémon Détective Pikachu, un film en live-action : « Après la disparition de Harry Goodman, un détective privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qu'il s’est passé. Le détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même ».

D'un superhéros à un autre, il n'y a parfois qu'un pas. Hellboy sera aussi à l'affiche, avec des monstres qui semblent bien plus méchants. Dans cette nouvelle adaptation, « Hellboy est de retour et il va devoir affronter en plein cœur de Londres un puissant démon revenu d’entre les morts pour assouvir sa vengeance ». David Harbour incarne le personnage principal, tandis que Milla Jovovich prend les traits de la Reine de Sang Nimue.

Des Crevettes aux Gay Games

Des comédies sont aussi au programme, notamment Les Crevettes pailletées. Voici l'histoire : « Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde ».

Signalons enfin Versus de François Valla, un film interdit aux moins de 12 ans : « Achille, un bel adolescent parisien issu d’une famille aisée, est victime d’une agression violente. Envoyé en vacances en bord de mer pour se reconstruire, il rencontre Brian, un jeune homme en colère. De leur confrontation va jaillir leur vraie nature ».

Spider-Man revient (attention spoiler), Sonic va changer

Sony Pictures a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Spider-Man : Far From Home. L'action se déroule après Avengers Endgame, qui est actuellement au cinéma. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ce film , ne regardez pas cette bande-annonce qui contient plusieurs spoilers. Nous n'en dirons d'ailleurs pas davantage pour l'instant, si ce n'est qu'il est question de multivers et de Mysterio. La sortie est prévue pour le 3 juillet dans les salles de cinéma.

Spider-Man : Far From Home est en fait la conclusion de la phase III de l'Univers cinématographique Marvel (MCU), qui avait commencé avec Captain America: Civil War. Kevin Feige, président de Marvel Studios, l'a d'ailleurs confirmé en personne à Heroic Hollywood.

Continuons avec un mot sur l'adaptation en live-action de Sonic. Dévoilée la semaine dernière, la bande-annonce a beaucoup fait parler d'elle et l'apparence du hérisson bleu a déçu de nombreux fans. Sur Twitter, le réalisateur Jeff Fowler affirme avoir entendu le message et annonce du changement, sans plus de détails pour l'instant. Il ajoute simplement que « tout le monde à la Paramount et Sega s'engage complètement à faire de ce personnage le meilleur qu'il puisse être ».

Un méchant crocodile, de gentils beaux-parents

Le studio Paramount présente Crawl, un film d'horreur d'Alexandre Aja et produit par Sam Raimi. « Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation pour partir à la recherche de son père porté disparu. Elle le retrouve grièvement blessé dans le sous-sol de la maison familiale et réalise qu’ils sont tous les deux menacés par une inondation progressant à une vitesse inquiétante ». L'eau n'est pas leur seul ennemi, un crocodile se balade également dans le coin. Au cinéma le 24 juillet.

Enchainons avec une histoire de famille dans Beaux-Parents, avec Didier Bourdon, Josiane Balasko et Bénabar. Si le titre n'est pas sans rappeler Mon beau-père et moi avec Robert De Niro et Ben Stiller, l'histoire n'est pas la même : « Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher... »

Deux drames, un sur des chansons de Bruce Springsteen

Le studio a également mis en ligne une bande-annonce pour Blinded by the Light de Gurinder Chadha (Joue-la comme Beckham). Cette fois-ci, l'histoire se déroule « en 1987, sous le gouvernement austère de Margaret Thatcher. Un adolescent apprend à vivre, à comprendre sa famille et à trouver sa propre voix grâce à la musique de Bruce Springsteen ». Cette première bande-annonce sonne comme un hommage au chanteur, auteur, compositeur et guitariste de talent.

Warner Bros présente Mon étoile Solaire, dont voici le résumé : « Dans l'effervescence de New York, Daniel Bae et Natasha Kingsley se croisent et tombent amoureux l'un de l'autre. Pourtant, sans l'intervention du destin, les deux jeunes gens ne se seraient sans doute jamais rencontrés [...] La famille de Natasha est menacée d'expulsion et la jeune fille se bat de toutes ses forces pouvoir rester sur le territoire américain et … pour se persuader que ses sentiments sont superficiels. Daniel parviendra-t-il à la convaincre du contraire ? » Dans les salles de cinéma le 19 juin.

S.T.A.N. est là pour annoncer les nouveautés Neflix

Comme toujours, l'actualité est chargée sur Netflix. Le S.T.A.N (Service des Titres qui Arrivent sur Netflix) du mois de mai est d'ailleurs en ligne. Il y a également une vidéo pour Le bout du monde, film qui ressemble à un mélange entre Independence Day et Stranger Things : « Quatre ados très différents doivent faire équipe et vaincre leurs peurs pour sauver le monde lorsqu'une invasion extraterrestre interrompt leur camp d'été ».

Signalons aussi Alta Mar qui se déroule dans les années 1940 : « le Bárbara de Braganza met le cap sur Rio de Janeiro. À son bord, de nombreux passagers pleins d'espoir, mais aussi de mystères. Quand la mer se déchaîne, personne n'est indemne ». Enfin, la troisième saison de Designated Survivor où « le combat ne fait que commencer » avec un Tom Kirkman qui doit rattraper ses bourdes.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous signaler les films qui vous intéressent via les commentaires ou bien sur ce sujet dédié aux critiques cinéma de notre forum.