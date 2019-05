Trottinettes électriques, overboards... De nouvelles règles applicables à la rentrée

Le gouvernement vient de finaliser le décret qui devrait prochainement s’imposer à tous les engins de type trottinettes, gyropodes, overboards... Ces nouvelles règles « seront essentiellement les mêmes que celles applicables aujourd’hui aux cyclistes », affirme l’exécutif, tout en reconnaissant qu’il y aura bien entendu « certaines spécificités ».

« Les trottinettes électriques entrent dans le Code de la route » se sont félicités les ministères de l’Intérieur et des Transports, samedi 4 mai, dans un communiqué commun. En réalité, il faudra attendre encore au moins jusqu’au mois d’août pour que le projet de décret tout juste notifié à la Commission européenne puisse être publié au Journal officiel (cette procédure ouvrant une période dite de « statu quo » de trois mois).

Avec ce texte, le gouvernement entend adapter le droit français à l’arrivée de « nouveaux engins de déplacement personnels » (EDP) motorisés, et ainsi « définir des règles d’utilisation dans l’intérêt de tous ». L’exécutif estime en effet que la présence « de plus en plus forte » de trottinettes électriques, overboards et autres gyropodes « pose des questions croissantes de sécurité ».

« Si les statistiques de la sécurité routière de l’année 2017 font état de 5 tués et 284 blessés par l’usage de ces engins, la forte expansion de leur usage fait redouter une croissance significative de l’accidentalité et la mortalité liée à l’utilisation des EDP motorisés », se justifie ainsi Paris auprès de la Commission européenne.

Une nouvelle catégorie de véhicule, avec des règles dédiées