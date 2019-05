Toutes les extensions Firefox devenues inopérantes du fait d'un certificat expiré

Les erreurs les plus bêtes peuvent parfois avoir les conséquences les plus graves. Ainsi, depuis ce 4 may 2019, plus aucune extension ne peut être utilisée dans Firefox en raison d'un certificat qui n'est plus valable.

Du fait du décalage horaire, certains utilisateurs ont alerté en amont les développeurs, mais cela n'a semble-t-il pas mal suffit. Ainsi, depuis minuit il est impossible d'installer ou d'utiliser des extensions sous Firefox.

Dès les premiers signalements, les équipes de Mozilla ont indiqué être au courant du problème et travailler sur un correctif. Il y a quelques minutes, elles ont indiqué qu'il était en test. Il ne sert donc à rien de bidouiller les paramètres du navigateur pour le moment, tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre via la mise en place d'un nouveau certificat ou d'un patch.

On se demande tout de même comment l'organisation a pu laisser passer une erreur pareille. Espérons qu'elle reviendra en détail sur ce qui s'est passé pour s'en expliquer dans les jours à venir. Surtout que l'affaire n'a rien de nouveau, un premier problème du genre ayant déjà touché le navigateur il y a quelques années comme l'a relevé Cyril Brulebois.

The team is currently testing a fix for this issue.



In the meantime, signing of new extensions is disabled until the fix is in place.