Bandes-annonces : Nous finirons ensemble, Hobbs & Shaw, Godzilla II, Men in Black et... Sonic

Après la sortie d'Avengers Endgame la semaine dernière, l'action laisse sa place aux comédies et drames cette semaine avec Nous finirons ensemble et Gloria. Les bandes-annonces sont par contre toujours aussi mouvementées, notamment avec Fast & Furious Hobbs & Shaw, X-Men Dark Phoenix, le reboot de Chucky, Men in Black International et Murder Mystery.

François Cluzet dépressif, Julianne Moore frémissante

Demain, Guillaume Cannet réunit François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte et Benoît Magimel dans Nous finirons ensemble. Voici le pitch : « Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vu depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est entière, mais l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le groupe dans des situations pour le moins inattendues ».

Si vous préférez les romances (dramatiques), Julianne Moore incarne Gloria : « La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de rencontres de passage. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totalement à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse ».

Deux documentaires sur l'homosexualité et les femmes

Terminons les nouvelles sorties avec deux documentaires aux titres évocateurs : Coming out et #Female Pleasure. Voici le pitch du premier : « À travers un montage de vidéos bouleversantes filmées par des jeunes du monde entier, Coming Out nous fait vivre au plus près ce moment de basculement intime, et social, qu’est le coming out ».

Dans le second, « cinq héroïnes, cinq pays, même combat : s’affranchir des préjugés, combattre les violences faites aux femmes, conquérir le droit à disposer de son propre corps. Brisons le silence, soyons invincibles, revendiquons #Female Pleasure ! ».

Hobbs & Shaw dégomment tout ce qui bouge, Bill Muray et Dark Phoenix aussi

Le 7 août, Fast & Furious : Hobbs & Shaw sortira au cinéma. Il s'agit du premier spin-off de la série mettant en scène deux « monstres » que tout oppose... mais qui vont devoir s'unir. Comme dans le reste de la franchise Fast & Furious, la « famille » occupe une place importante et cette seconde bande-annonce dévoile celles de Luke Hobbs et de Deckard Shaw.

« Lorsque Brixton [alias Idris Elba, ndlr], un anarchiste génétiquement modifié, met la main sur une arme de destruction massive après avoir battu le meilleur agent du MI6 qui se trouve être la sœur de Shaw (Vanessa Kirby – The Crown). Les deux ennemis de longue date vont devoir alors faire équipe pour faire tomber le seul adversaire capable de les anéantir ». David Leitch (Deadpool 2) est le réalisateur du film, sur un scénario de Chris Morgan, l'architecte de l’univers Fast & Furious.

À deux semaines de sa sortie dans les salles obscures, le studio a aussi mis en ligne une seconde bande-annonce pour The Dead Don’t Die. Encore de film de zombies, mais avec Bill Muray cette fois-ci : « D'ordinaire paisible, Centerville se retrouve assailli par une horde de zombies lorsque les morts commencent à sortir de leur tombe ».

La 20th Century Fox a publié la bande-annonce « finale » de X-Men : Dark Phoenix. Comme son nom l'indique, cet opus est centré sur l'un des personnages les plus emblématiques de cet univers de superhéros : Jean Grey, et sa transformation en Phénix Noir. Voici le résumé : « Lors d'une périlleuse mission spatiale, Jean est frappé par une force qui la change en l'un des mutants les plus puissants qui soient. En lutte contre elle-même, Jean Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men ».

Godzilla et Men in Black reviennent pour sauver le monde

Et puisqu'on parle de destruction massive et de puissances surnaturelles, Warner Bros. a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour Godzilla II - Roi des Monstres, qui sortira le 29 mai 2019. Voici le pitch : « L'agence cryptozoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète, l'avenir même de l'humanité est en jeu… ».

Sony Pictures a publié une bande-annonce pour Men in Black International de F. Gary Gray. Si des personnages récurrents sont toujours présents, de nouvelles têtes sont au programme : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Rebecca Ferguson et Liam Neeson. Dans ce quatrième opus, « les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black ».

Jim Carrey en Docteur Robotnik, Chucky revient, deux Will Smith dans Gemini Man

Chez Paramount, l'horreur est au rendez-vous avec Child's Play : La Poupée Du Mal. Il s'agit d'un reboot de la saga Chucky : « L'entreprise Kaslan vient de lancer une nouvelle ligne de poupées high-tech connues sous le nom Buddi, ce qui la rend célèbre dans le monde entier : elle constitue le cadeau parfait pour les enfants. Karen Barclay décide de donner une de ces poupées baptisées brave gars à son petit fils Andy pour son anniversaire. Cependant, un dysfonctionnement va pousser la poupée à adopter un comportement agressif et psychopathe, ce qui provoque une vague sanglante de morts dans le village ». Bref, la routine. Au cinéma le 19 juin.

Le compte Twitter SEGAbits avait annoncé une première bande-annonce pour le film live Sonic, avec Jim Carrey dans le rôle du Docteur Robotnik, elle est désormais publiée. Nous savions déjà depuis longtemps qu'un tel film est en préparation et que Ben Schwartz prête sa voix au célèbre hérisson bleu. La sortie est annoncée pour novembre.

Le studio dévoile aussi Gemini Man, dont la sortie est prévue pour le 2 octobre : « Henry Brogan (Will Smith), un tueur professionnel, est soudainement pris pour cible et poursuivi par un mystérieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses mouvements ». Ang Lee (Oscar du meilleur réalisateur pour L'Odyssée de Pi) est aux commandes, tandis que Jerry Bruckheimer est l'un des producteurs du film.

Murder Mystery (Boon, Aniston et Sandlers) et The Society sur Netflix ...

Netflix prépare l'arrivée de Murder Mystery (le 14 juin) avec plusieurs acteurs de renom : « Un policier new-yorkais (Adam Sandler) honore une ancienne promesse et emmène sa femme (Jennifer Aniston) en voyage en Europe. Au hasard d'une rencontre pendant le vol, le couple se fait convier à une réunion de famille privée sur le yacht luxueux d'un vieux milliardaire du nom de Malcolm Quince. Mais lorsque celui-ci est assassiné, les deux invités deviennent les principaux suspects ». Dany Boon est également au casting dans le rôle de l'inspecteur Delacroix. Un mélange entre Le crime de l'Orient-Express et « Les ch'tis sur un yacht » ? Réponse dans un mois et demi.

La plateforme de streaming présente aussi The Society : « Sans parents. Sans règles. Sans issue [...] Quand tous les autres habitants de leur riche bourgade disparaissent mystérieusement, les jeunes de West Ham doivent créer leur propre société pour survivre ». Une histoire qui n'est donc pas sans rappeler Sa Majesté des mouches.

Mars Film dévoile les premières images d'un documentaire sur Diego Maradona, un film réalisé par Asif Kapadia et présenté dans la Sélection officielle hors compétition au Festival de Cannes 2019.

... et des séries à revendre

Restons sur les enfants avec Dans leur regard. Ce film est « inspirée d'une histoire vraie ayant passionné l'Amérique [...] la tristement célèbre affaire des cinq adolescents noirs, surnommés les "Cinq de Central Park", accusés à tort de viol ». Cette mini-série en quatre parties suit les cinq adolescents de Harlem (Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam, Raymond Santana et Korey Wise) pendant pas moins de 25 ans, de leur interrogatoire après l'incident au printemps 1989, en passant par leur acquittement en 2002, et jusqu'aux dommages et intérêts qui leur ont été versés par la ville de New York en 2014.

Netflix a aussi mis en ligne plusieurs vidéos pour de nombreuses séries : seconde saison de Dark (21 juin), la quatrième de Lucifer (8 mai), un résumé des deux premières saisons avant la troisième de Designated Survivor (7 juin), la première partie de What / If avec Renée Zellweger (24 mai), Jinn (13 juin), la seconde saison de The Rain (17 mai)...

