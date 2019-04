Docker a été piraté jeudi dernier. Les noms d'utilisateur, empreintes de mots de passe et jetons d'authentification de 190 000 utilisateurs ont ainsi été exposés pendant une « brève période ».

Docker a envoyé un email à ses clients pour les prévenir d'un « accès non autorisé à une base de données Hub unique comprenant un sous-ensemble de données non financières d'utilisateurs ». Environ 190 000 comptes sont concernés, ce qui représente un peu moins de 5 % des utilisateurs de Hub, selon le directeur du support Kent Lamb.

Mots de passe hachés et jetons d'authentification

« Les données comprennent les noms et mots de passe hachés [méthode non précisée, ndlr] pour un petit pourcentage de ces utilisateurs, ainsi que les jetons Github et Bitbucket pour Docker autobuild ». Comme son nom l'indique, cette fonctionnalité permet de compiler du code depuis un dépôt et le transférer automatiquement dans Docker Hub.

Bien évidemment, les mots de passe et jetons concernés ont été immédiatement révoqués par Docker. Comme toujours, les consignes sont les mêmes : changer votre mot de passe sur Docker, ainsi que sur tous les sites où vous l'avez réutilisé, ce qui n'est jamais une bonne idée.

Attention si vous utilisez Automated build

Concernant les jetons, le risque est important puisqu’un (ou plusieurs) pirate(s) a pu les utiliser pour accéder aux dépôts et modifier du code suivant les autorisations qu'ils contenaient. Ces changements ont alors pu être automatiquement compilés et déployés, avec les risques que l'on imagine facilement.

Bref, une inspection minutieuse des logs (ici pour Github, là pour Bitbucket) et du code s'imposent. La révocation des jetons peut aussi entrainer une déconnexion du service Automated build, précise Docker. Dans ce cas, il faudra délier et relier vos dépôts Github et Bitbucket, comme expliqué sur cette page.

De son côté, Docker continue son enquête et promet qu'il partagera de nouvelles informations dès que possible. Si les conséquences de cette attaque sont connues pour les utilisateurs, la société ne précise pas comment une personne a pu s'introduire dans sa base de données.